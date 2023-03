Đà Nẵng: Liên tiếp phát hiện nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển khí cười

Lúc 0 giờ 5 phút ngày 11-3, Công an phường Bình Thuận (quận Hải Châu) kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh trên đường Hoàng Diệu do Lê Ngọc A.N. (30 tuổi, HKTT phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) làm chủ thì phát hiện 1 bình kim loại màu xanh có van khóa cao 1,2m, 1 bao chứa 50 vỏ bóng còn nguyên chưa sử dụng, 19 vỏ bóng đã qua sử dụng, 4 dụng cụ dùng để đếm bóng, 1 bản báo giá bán bóng cho khách, 82 chai thủy tinh chứa dung dịch nhiều màu. Cơ sở này hoạt động không có giấy phép kinh doanh.

Công an phường lập biên bản niêm phong, thu giữ số đồ vật, tài liệu trên và mời 15 người (9 khách, 5 nhân viên) liên quan về đơn vị làm việc.

Qua thử nhanh, đơn vị phát hiện 5 khách và 2 nhân viên dương tính với chất ma túy.

Vụ việc đang được công an phường lập hồ sơ xử lý theo quy định.

* Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 10-3, Tổ tuần tra 8394 Công an phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) tuần tra tại khu vực Đảo Xanh phát hiện 2 thanh niên có biểu hiện nghi vấn.



Tiến hành kiểm tra, 1 thanh niên bất ngờ bỏ chạy để lại 1 xe mô tô. Đối tượng còn lại là Tạ Hữu Lâm (20 tuổi, HKTT xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) bị Tổ tuần tra tạm giữ cùng tang vật gồm 12 bình kim loại chứa khí cười, 1 tập giấy đóng 2 bịch bong bóng để bơm khí cười (chưa qua sử dụng), 2 xe mô tô.

Công an phường Hòa Cường Bắc đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục xử lý theo quy định.