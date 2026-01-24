Đại hội của "Ý Đảng - Lòng Dân" đưa đất nước tiến vào Kỷ nguyên mới

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển" và ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra thành công rất tốt đẹp và bế mạc vào chiều 23-1.

Bước vào nhiệm kỳ mới, người dân cả nước luôn vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, với nhiều quyết sách mang tính bệ phóng giúp Đất nước bứt phá.