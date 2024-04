Đại hội đồng cổ đông Công ty CPPB Bình Điền năm 2024: Người lao động được trả lương xứng đáng với công sức và trình độ

Đại hội đồng cổ đông Công ty CPPB Bình Điền diễn ra vào sáng 26-4

Đích ngắm mà Bình Điền hướng đến vẫn luôn là sát cánh cùng nền nông nghiệp Việt Nam để tạo ra những giá trị bền vững, kinh doanh hiệu quả ở lĩnh vực phân bón và chăm lo đời sống đủ đầy cho người lao động…

Gian nan vượt khó

Báo cáo tại đại hội, ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón (CPPB) Bình Điền, chỉ rõ: Năm 2023 đã diễn ra đầy khó khăn thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng từ xung đột Nga - Ukraine, giá cả không ổn định và sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường. Tuy nhiên, việc đề ra và thực hiện có hiệu quả các chính sách kinh doanh, thị trường, sản phẩm, cung ứng nguyên liệu… cùng với uy tín của thương hiệu đã đưa Bình Điền vượt gian nan, hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Tiêu biểu, sản lượng sản xuất đạt 582.115 tấn (so với cùng kỳ đạt 111,8%, so với kế hoạch năm 2023 đạt 99,4%); sản lượng tiêu thụ đạt 579.505 tấn (so với cùng kỳ đạt 113,6%, so với kế hoạch năm 2023 đạt 98,96%). Tổng doanh thu đạt mức 8.727.211 triệu đồng (so với cùng kỳ đạt 100,1%, so với kế hoạch năm 2023 đạt 116,8%). Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 196,239 tỷ đồng (so với cùng kỳ đạt 79,9%, so với kế hoạch năm 2023 đạt 89,2%). Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng công ty mẹ là 237,488 tỷ đồng (so với cùng kỳ đạt 142,9%, so với kế hoạch năm 2023 đạt 153,2%).

Ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty CPPB Bình Điền báo cáo tại đại hội

Cũng trong năm 2023, Bình Điền thực hiện rất hiệu quả các chương trình Marketing gắn với công tác tư vấn, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân trong nước và thị trường xuất khẩu, trong đó nổi bật là chương trình canh tác thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu. Chương trình đã cung cấp cho nông dân một gói các giải pháp đồng bộ để ứng phó với biến đổi khí hậu và đã được các cơ quan chuyên môn, nhà khoa học, bà con nông dân đánh giá cao hiệu quả do chương trình đem lại. Chương trình đã được Bộ NN&PTNT công nhận là “Tiến bộ khoa học kỹ thuật”. Nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm, xây dựng các video clip được thực hiện nhằm giải đáp cho bà con nông dân các vấn đề liên quan đến kỹ thuật canh tác, sử dụng các loại phân bón mới có hiệu quả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, qua đó giúp cho bà con nông dân tiếp thu nhiều kiến thức khoa học áp dụng vào sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Năm 2023, thu nhập của người lao động ở Bình Điền vượt mức so với kế hoạch đề ra (17,2 triệu đồng/tháng). Các chế độ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác của người lao động được công ty thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể. Bên cạnh đó, môi trường làm việc tiếp tục được cải thiện; công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ được kiểm soát chặt chẽ, không có sự cố đáng tiếc xảy ra.

Kỳ vọng vào năm 2024

Mặc dù đối diện với không ít khó khăn ở phía trước, tuy nhiên trong bối cảnh nền nông nghiệp Việt Nam đang có đà tăng trưởng mạnh, khởi sắc ở các mặt hàng nông sản như gạo, cà phê, sầu riêng…, Bình Điền vẫn là bạn đồng hành uy tín, cung cấp các sản phẩm và vật tư nông nghiệp chất lượng cao giúp người nông dân yên tâm tham gia sản xuất, làm giàu cho đất nước.

Cổ đông đặt câu hỏi trao đổi với HĐQT của công ty

Ông Ngô Văn Đông nhấn mạnh: “Năm 2024, chúng tôi vẫn sẽ nỗ lực nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường để có những giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với tình hình. Bên cạnh đó là duy trì và phát triển vững chắc các thị trường chiến lược, thị trường truyền thống, đồng thời mở rộng và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ cả trong và ngoài nước. Bình Điền cũng thường xuyên quan tâm đến công tác chăm sóc khách hàng nhằm giải quyết hài hòa lợi ích và thắt chặt mối quan hệ giữa công ty với đại lý bạn hàng và bà con nông dân. Một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nữa, đó là tiếp tục cải tiến chế độ tiền lương để người lao động được trả lương xứng đáng với công sức và trình độ, đảm bảo thu hút và giữ được người lao động có trình độ chuyên môn và tay nghề cao”.

Theo đó, chương trình hành động của Công ty CPPB Bình Điền trong năm 2024 sẽ tập trung vào các các chỉ tiêu: đạt sản lượng sản xuất gần 600.000 tấn, sản lượng tiêu thụ gần 600.000 tấn, tổng doanh thu ước đạt hơn 7.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 210 tỷ đồng…

Tổng Giám đốc Cty CPPB Bình Điền Ngô Văn Đông trả lời thắc mắc của các cổ đông

Bên cạnh đó, Bình Điền sẽ tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty trong tình hình mới; tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định của công ty phù hợp với sự thay đổi của pháp luật và thực tế hoạt động của công ty; thực hiện các hoạt động hướng đến cộng đồng, hoạt động xã hội, từ thiện gắn với công tác xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường của công ty; đẩy mạnh phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và quản lý, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí” trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

QUỐC NAM - PHÚC NGUYỄN