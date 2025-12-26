Đại hội thi đua yêu nước phải truyền cảm hứng, cổ vũ các phong trào giai đoạn mới

Sáng 26-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt chương trình Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo đã kiểm tra, rà soát tổng thể các hoạt động, chương trình của đại hội như: trang trí, lễ tân, khánh tiết, hậu cần; triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của đất nước sau 40 năm đổi mới; triển lãm ảnh, tranh cổ động các phong trào thi đua ái quốc; khu vực hội trường chính và sân khấu - không gian trung tâm đại hội…

Đặc biệt, Thủ tướng cũng đã xem và duyệt toàn thể chương trình chính của đại hội như văn nghệ chào mừng, phóng sự báo cáo về phong trào thi đua, chương trình giao lưu với các điển hình tiên tiến…

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo bộ, ngành kiểm tra công tác chuẩn bị cho đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại buổi kiểm tra, Thủ tướng nêu rõ tinh thần phải tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI trang trọng, nghiêm túc, vui tươi, lành mạnh, đặc sắc, có tính lan tỏa cao, bền vững, an toàn; tạo động lực, truyền cảm hứng, cổ vũ các phong trào thi đua trong giai đoạn mới, góp phần cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, sáng 26-12. Ảnh: VIẾT CHUNG

Với chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng", Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI chính thức diễn ra trong 2 ngày, bắt đầu từ chiều 26-12 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, với sự tham dự của 2.223 đại biểu, trong đó có 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức.

Thủ tướng kiểm tra khu vực triển lãm thành tựu đất nước. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mang ý nghĩa tổng kết chặng đường thi đua 5 năm qua; đề ra và phát động phong trào thi đua giai đoạn tới. Đồng thời tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu; anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến - những người đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần cống hiến và sức sáng tạo của con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

ĐỖ TRUNG