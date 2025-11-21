Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Sư đoàn 5

Suốt 60 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 luôn nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng, không ngại gian khổ, hy sinh; lập được nhiều chiến công oanh liệt, vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn được cấp trên tin tưởng, nhân dân yêu mến.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Tỉnh Tây Ninh, Quân khu 7, Sư đoàn 5 chụp ảnh lưu niệm

Ngày 21-11, tại tỉnh Tây Ninh, Sư đoàn 5 (Quân Khu 7) tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Sư đoàn (23-11-1965 - 23-11-2025).

Tham dự buổi lễ có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, Quân khu 7, Sư đoàn 5 qua các thời kỳ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và tượng đài Sư đoàn 5; công bố Thư khen của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng gửi đơn vị.

Lãnh đạo Sư đoàn 5 cũng đã ôn lại truyền thống hào hùng qua 60 năm của đơn vị; động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đoàn kết, mưu trí, kiên cường, anh dũng trong chiến đấu, lập nhiều chiến công, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sư đoàn 5 được thành lập ngày 2-9-1965, tại vùng núi Mây Tàu thuộc Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây, là 1 trong 2 Sư đoàn chủ lực đầu tiên ra đời trên chiến trường miền Đông Nam bộ. Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã phát huy truyền thống "Đoàn kết trung dũng, cơ động linh hoạt, tự lực tự cường, đánh thắng mọi kẻ thù" lên tầm cao mới; nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng, không ngại gian khổ, hy sinh, chiến đấu dũng cảm, ngoan cường, mưu trí, linh hoạt, sáng tạo, lập được nhiều chiến công oanh liệt, vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn được cấp trên tin tưởng, nhân dân yêu mến và kẻ thù khiếp sợ.

Hiện nay, Sư đoàn 5 đóng quân tại căn cứ Trảng Lớn (xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) và 1 Trung đoàn đứng chân trên địa bàn xã Phú Giáo (TPHCM).

Lãnh đạo Sư đoàn 5 đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương và chúc mừng những thành tích toàn diện, đáng tự hào của Sư đoàn 5 trong 60 năm qua. Những chiến công và thành tích đó là niềm tự hào, đồng thời là động lực để Sư đoàn tiếp tục phát triển vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đảng ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nghị quyết và chỉ thị của Quân ủy Trung ương về quốc phòng, quân sự; kiên định chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Sư đoàn 5

Sư đoàn cần đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, gắn với thực tiễn chiến đấu; duy trì môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, quan tâm chăm lo đời sống, tinh thần cán bộ, chiến sĩ; củng cố mối quan hệ quân - dân, góp phần xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân” và nền quốc phòng toàn dân.

QUANG VINH