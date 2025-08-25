Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các công trình tạm tại Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội để ứng phó cơn bão số 5.

Các công trình tạm tại Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội

Theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) đã yêu cầu Tập đoàn Vingroup, Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam cần triển khai ngay các biện pháp để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và công trình, duy trì chất lượng, mỹ quan và tiến độ của Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra, gia cố, neo buộc toàn bộ các hạng mục công trình tạm như: khung kết cấu, mái che, pano, bảng biển, hệ thống chiếu sáng, điện nước, thiết bị treo… nhằm bảo đảm ổn định, an toàn.

Bên cạnh đó, các đơn vị chủ động tháo dỡ ngay các hạng mục, cấu kiện có nguy cơ mất an toàn khi xuất hiện các yếu tố bất thường; chuẩn bị đầy đủ phương án phòng chống thiên tai, bố trí phương tiện, lực lượng ứng trực, phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức triển lãm và chính quyền địa phương. Trong thời gian bão, các đơn vị dừng toàn bộ hoạt động thi công, lắp dựng và các hoạt động tại hiện trường.

Sau khi bão tan, các đơn vị cần tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng các hạng mục công trình tạm; chỉ cho phép tiếp tục thi công, lắp dựng hoặc đưa vào sử dụng các thiết bị, công trình sau khi đã khắc phục xong các hư hỏng, bảo đảm tuyệt đối an toàn về kết cấu, điện, chiếu sáng và mỹ quan.

Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Lê Văn Dương nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và thành công của sự kiện Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp 80 năm ngày Quốc khánh.

BÍCH QUYÊN