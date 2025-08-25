Ngày 25-8, bão số 5 mạnh nhất từ 12 giờ đến khoảng 18 giờ, cấp 13-14

Cơ quan khí tượng cảnh báo, khoảng thời gian bão số 5 mạnh nhất là từ trưa đến chiều nay 25-8. Sức bão lúc đổ bộ lên tới cấp 13-14, giật cấp 16.

Cục Khí tượng - thủy văn thông tin, sáng 25-8 bão số 5 vẫn giữ cường độ mạnh khi áp sát khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh với gió cấp 14 giật cấp 17.

Tại đảo Hải Nam (Trung Quốc) có mưa trên 400mm trong 24 giờ và gió bão cấp 14 giật cấp 17 khiến khoảng 20.000 người dân phải sơ tán khẩn cấp.

Đĩa mây rất lớn đã bao phủ Bắc Trung bộ của Việt Nam. Ảnh vệ tinh lúc 10 giờ 40 phút hôm nay

Ở Việt Nam, nhiều trạm khí tượng ven biển từ Quảng Ninh tới Quảng Trị đã đo sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10. Riêng các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị đã xuất hiện mưa to, có nơi trên 150mm.

Cập nhật đến 10 giờ ngày 25-8, tâm bão số 5 đã ở khoảng 18,4 độ vĩ Bắc - 106,8 độ kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 120km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 100km về phía Đông và cách Bắc Quảng Trị khoảng 130km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 16. Dự báo trong 3 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Vị trí tâm bão số 5 lúc 10 giờ 40 ngày 25-8. Ảnh vệ tinh: ZOOM EARTH

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, trong quá trình di chuyển vào vùng biển Hà Tĩnh - Thanh Hóa, bão vẫn giữ cường độ cấp 14 giật cấp 15-16 và chỉ giảm nhẹ xuống cấp 13-14 khi áp sát bờ. Gió mạnh nhất trên đất liền dự báo xuất hiện tại khu vực Nam Thanh Hóa - Bắc Hà Tĩnh với gió cấp 12-14, giật cấp 15-16, bán kính gió mạnh trên cấp 12 rộng khoảng 50km.

Theo cơ quan khí tượng, từ thời điểm này đến chiều khi bão di chuyển vào vùng biển Hà Tĩnh - Thanh Hóa, bão duy trì cường độ cấp 14, giật cấp 15-16. Khi áp sát bờ biển Hà Tĩnh - Nghệ An, cường độ có thể giảm xuống cuối cấp 13 đầu cấp 14.

Khu vực Bắc Thanh Hóa và sâu trong đất liền sẽ có gió cấp 8-9, giật 10-11, giảm dần về cấp 6-7 khi tiến sát biên giới Lào. “Thời gian gió mạnh nhất từ 12 giờ đến khoảng 18 giờ”, đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin.

Hà Nội gió nhẹ, có mưa nhỏ lúc 10 giờ ngày 25-8. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo đại diện Cục Khí tượng - thủy văn, cường độ mạnh kéo dài của bão số 5 là do rất nhiều yếu tố. Nhiệt độ mặt biển miền Trung cao tới 30 độ C, kết hợp với gió mùa Tây Nam và gió Đông từ áp cao cận nhiệt đới, cung cấp năng lượng duy trì sức mạnh cho bão. Độ đứt gió nhỏ chỉ 2,5m/giây cùng với hoàn lưu bão ít chịu tác động từ đảo Hải Nam giúp cấu trúc bão ổn định.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng cho biết thêm, các mô hình dự báo của Việt Nam, Nhật Bản và Hồng Công (Trung Quốc) đều thống nhất nhận định bão giữ cường độ cấp 13-14, thậm chí có nơi giật tới cấp 14 khi đổ bộ vào đất liền Việt Nam.

PHÚC HẬU