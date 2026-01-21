ĐBSCL: Nhộn nhịp sản xuất khô cá, tôm dịp Tết

Còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đây là khoảng thời gian cao điểm các làng nghề làm khô cá, tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tất bật thu mua nguyên liệu, tẩm ướp, phơi khô, chế biến, đóng gói, phục vụ thị trường Tết.