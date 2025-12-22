Đề xuất kiểm tra 3 công trình quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp tại TPHCM

Việc đưa các dự án vào danh mục kiểm tra nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn và tuân thủ quy định pháp luật, góp phần thúc đẩy tiến độ xây dựng hạ tầng giao thông trọng điểm của TPHCM.

Chiều 22-12, Phó Giám đốc Sở xây dựng TPHCM Bồ Kỹ Thuật cho biết, sau khi rà soát và phối hợp các đơn vị liên quan, sở đã cung cấp thông tin về các công trình thuộc dự án quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp; đồng thời đề xuất Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đưa vào danh mục các công trình do hội đồng tổ chức kiểm tra trong thời gian tới.

Dự án đầu tiên được đề xuất là xây dựng đường cao tốc đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai, còn gọi là dự án DATP 2-3, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dự án có phạm vi xây dựng đi qua phường Tây Nam, xã Nhuận Đức, xã Tân An Hội (TPHCM) và xã Hậu Nghĩa (tỉnh Tây Ninh). Chủ đầu tư là Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 7.969 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách thành phố 3.035 tỷ đồng và vốn nhà đầu tư khoảng 4.934 tỷ đồng.

Tuyến cao tốc này có tổng chiều dài khoảng 16,7km, bao gồm cầu Phú Thuận vượt sông Sài Gòn và cầu Thầy Cai qua kênh Thầy Cai. Theo quy hoạch giai đoạn hoàn chỉnh, tuyến đường có quy mô 8 làn xe cao tốc, tốc độ thiết kế 100km/h, tổng bề rộng nền đường (bao gồm đường cao tốc và đường song hành) đạt 74,5m.

Trong giai đoạn 1, dự án sẽ đầu tư 4 làn xe cao tốc, tốc độ thiết kế 100km/h, bề rộng nền đường 25,5m, phù hợp các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành. Dự kiến dự án khởi công trong năm 2026.

Dự án thứ hai là metro số 2 TPHCM (Bến Thành – Tham Lương), do Ban Quản lý Đường sắt đô thị làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài 11,68km. Trong đó, đoạn đi ngầm khoảng 9,33km, đoạn chuyển tiếp 0,28km, đoạn đi trên cao 1,61km và đoạn đi mặt đất vào depot dài 0,46km.

Trên toàn tuyến bố trí 10 ga ngầm, bao gồm ga trung tâm Bến Thành, cùng 1 ga trên cao và 1 depot.

Dự án còn bao gồm việc cung cấp, lắp đặt đồng bộ các hệ thống thiết bị hiện đại như đầu máy, toa xe, hệ thống cơ điện, thông tin, tín hiệu, điều khiển, kiểm soát và bán vé tự động.

Tuyến metro số 2 dự kiến khởi công vào ngày 15-1-2026 và triển khai trong giai đoạn 2026 – 2030.

Dự án thứ ba là metro Bến Thành – Cần Giờ, một công trình giao thông quy mô lớn, có ý nghĩa chiến lược trong kết nối trung tâm TPHCM với khu vực phía Nam thành phố.

Dự án do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed làm chủ đầu tư, được xây dựng theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435mm, điện khí hóa, chiều dài tuyến chính khoảng 54,062km, tốc độ thiết kế lên đến 350km/h, tải trọng trục 17 tấn/trục.

Theo quy hoạch, dự án có 2 ga trong giai đoạn 1 gồm ga Bến Thành và ga Cần Giờ; giai đoạn 2 sẽ bổ sung 4 ga khi có nhu cầu, gồm Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè và Bình Khánh.

Ngoài ra, dự án còn có 1 depot và 1 trung tâm điều hành OCC, đều dự kiến đặt tại xã Cần Giờ. Metro Bến Thành – Cần Giờ đã được khởi công ngày 19-12-2025, dự kiến thực hiện từ năm 2025 đến 2028.

Việc đưa các dự án trên vào danh mục kiểm tra của Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn và tuân thủ quy định pháp luật, góp phần thúc đẩy tiến độ các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của TPHCM.

