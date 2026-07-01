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Đêm 2-7 đến ngày 3-7: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

SGGPO

Sáng 1-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

PHÚC VĂN - MINH THƯ

Từ khóa

Vùng áp thấp Biển Đông Áp thấp nhiệt đới Dự báo thời tiết Bão số 1 Vịnh Bắc bộ

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