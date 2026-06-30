Khởi công xây dựng đường kết nối cầu Mã Đà đến Vành đai 4 - TPHCM

Dự án thành phần 1 đường kết nối cầu Mã Đà đến Vành đai 4 – TPHCM có tổng mức đầu tư khoảng 17.000 tỷ đồng, quy mô 8 làn xe và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong vòng 18 tháng.