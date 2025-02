Dịch cúm gia cầm A/H5N1 có nguy cơ lan rộng

Theo báo cáo của Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước đã ghi nhận 6 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 tại 4 tỉnh gồm: Tuyên Quang, Nghệ An, Tiền Giang và Long An. Tổng số gia cầm mắc bệnh, chết và tiêu hủy bắt buộc lên tới hơn 17.240 con, tăng hơn 6 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các địa phương triển khai khẩn cấp các biện pháp kiểm soát và phòng chống cúm gia cầm.

Hiện nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hòa Bình, Lào Cai, Tiền Giang, Long An… đã ban hành văn bản yêu cầu tăng cường giám sát dịch bệnh, tổ chức tiêm phòng vaccine đảm bảo đạt trên 80% tổng đàn, kiểm soát chặt chẽ tình trạng vận chuyển, buôn bán gia cầm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời phối hợp với ngành y tế để giám sát và phát hiện sớm các ca nghi nhiễm trên người.

Để chủ động bảo vệ đàn gia cầm trong nước, kế hoạch tiêm phòng năm 2025 sẽ được triển khai với hai đợt chính: đợt một từ tháng 3 đến 6 và đợt hai từ tháng 9 đến 11. Việc tiêm phòng sẽ được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước nhằm đảm bảo hiệu quả phòng chống dịch bệnh.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, không sử dụng gia cầm không rõ nguồn gốc và tuân thủ đầy đủ hướng dẫn về phòng dịch để hạn chế nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian tới.

Tin liên quan Long An phát hiện 1 trường hợp nhiễm Cúm A (H5N1)

PHÚC HẬU