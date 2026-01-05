Điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang, tiền đề để phát triển bền vững

Ngày 5-1, UBND tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp nghe báo cáo việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quang cảnh cuộc họp nghe báo cáo việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030

Quy hoạch tỉnh An Giang sau khi được điều chỉnh sẽ trở thành nền tảng pháp lý quan trọng và ổn định, làm cơ sở cho công tác quản lý Nhà nước, thu hút và phân bổ nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường. Qua đó, tạo tiền đề để An Giang phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống của người dân và khẳng định vị thế của tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước trong dài hạn.

Mục tiêu tổng quát đến năm 2030, An Giang trở thành tỉnh phát triển khá và năng động của cả nước, đóng vai trò trung tâm dịch vụ, du lịch biển đảo và kinh tế biên giới; nông, thủy sản công nghệ cao, đầu mối logistics sông - biển - biên mậu kết nối vùng Mekong với các thị trường trong nước và quốc tế. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại, xanh, bền vững, dựa trên các trụ cột: nông nghiệp công nghệ cao và chế biến sâu; dịch vụ du lịch - thương mại - logistics; công nghiệp sạch và công nghiệp sinh học; kinh tế số và kinh tế biển - đảo… Tầm nhìn đến năm 2050, An Giang trở thành mô hình phát triển mới của Việt Nam trong kỷ nguyên kinh tế xanh và tri thức, là địa phương tiên phong xây dựng nền kinh tế dựa trên các ngành công nghiệp xanh, tuần hoàn, hệ sinh thái du lịch bền vững đẳng cấp thế giới, và trung tâm tri thức, đổi mới sáng tạo, dịch vụ chất lượng cao của vùng Mekong mở rộng.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu những điểm mới, trong đó có việc bổ sung nội dung lấn biển khu vực Rạch Giá, Hà Tiên, xem xét khả năng lấn biển tại Phú Quốc. Việc lấn biển phải đặc biệt quan tâm đến yếu tố môi trường, có giải pháp khắc phục, hạn chế tối đa các tác động, ảnh hưởng phát sinh.

Sở Xây dựng tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bổ sung một số phân khu mới so với hiện nay, xây dựng chuyên đề riêng về phân khu lấn biển. Đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến liên quan đến quy hoạch các khu đô thị, hệ thống cảng… bảo đảm tính đồng bộ, lâu dài và phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh, tỉnh định hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế nhưng không làm giảm giá trị của ngành nông nghiệp. Việc điều chỉnh quy hoạch phải gắn với quy hoạch sử dụng đất. Đồng chí Hồ Văn Mừng yêu cầu tiếp tục rà soát, bổ sung các nội dung trong dự thảo điều chỉnh quy hoạch; trong đó giao Sở Xây dựng kiểm tra, đánh giá kỹ quy hoạch hạ tầng giao thông, bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới.

Tin liên quan Chủ tịch UBND tỉnh có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch tỉnh

NAM KHÔI