Chủ tịch UBND tỉnh có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch tỉnh

Nhằm giải quyết tình trạng khó khăn, vướng mắc trong việc đánh giá sự phù hợp của các dự án đầu tư đối với quy hoạch, luật đã quy định cơ chế cho phép các dự án đầu tư đặc biệt hoặc khẩn cấp được thực hiện ngay cả khi nội dung của quyết định đầu tư khác với quy hoạch có liên quan.

Sau khi dự án được quyết định đầu tư (đặc biệt là dự án đầu tư công đặc biệt, khẩn cấp), quy hoạch có liên quan có nội dung mâu thuẫn sẽ được kịp thời rà soát, điều chỉnh theo trình tự, thủ tục rút gọn để bảo đảm tính linh hoạt và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Bên cạnh đó, luật đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong hoạt động quy hoạch, phù hợp với chủ trương của Đảng theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Theo đó, thẩm quyền phê duyệt quy hoạch tỉnh được phân cấp cho chủ tịch UBND cấp tỉnh. Tuy nhiên, trước khi phê duyệt, quy hoạch tỉnh phải được HĐND cấp tỉnh xem xét, thông qua.

Cùng với việc phân cấp, luật bổ sung quy định về hoạt động giám sát và kiểm tra quy hoạch để bảo đảm công tác hậu kiểm, chất lượng quy hoạch, kịp thời phát hiện các nội dung chồng lấn, mâu thuẫn, và nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan sau khi phân cấp thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, luật đã tập trung giải quyết tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo giữa các loại quy hoạch thông qua việc làm rõ hệ thống và mối quan hệ thông qua việc quy định về mối quan hệ giữa các quy hoạch được sắp xếp để bảo đảm tính tuân thủ, liên tục, kế thừa, ổn định và thứ bậc trong hệ thống quy hoạch. Việc quy định thứ bậc này là cơ sở quan trọng để xử lý mâu thuẫn giữa các quy hoạch.

Cơ chế xử lý mâu thuẫn cũng đã được làm rõ. Chẳng hạn, trong trường hợp quy hoạch vùng mâu thuẫn với quy hoạch ngành, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định quy hoạch phải điều chỉnh và quy hoạch được thực hiện.

Luật Quy hoạch (sửa đổi) cũng có quy định chính sách khuyến khích ứng dụng công nghệ tiên tiến, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường hợp tác quốc tế trong hoạt động quy hoạch thông qua các quy định về xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch, bao gồm cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

Quy hoạch sẽ phải được công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, thuận tiện và đồng bộ với hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch sau khi được quyết định hoặc phê duyệt. Cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm công khai ý kiến góp ý và việc tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý trên trang thông tin điện tử và hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch.

