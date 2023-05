Điều tra vụ án mạng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 30-5, khi nghe tiếng hô hoán thất thanh của chị Nguyễn Thị N. (29 tuổi, quê ở xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) tại nhà anh Phan Đình T. (38 tuổi, trú tại tổ dân phố Lê Lợi, phường Kỳ Liên), người thân của anh Phan Đình T. và hàng xóm đã chạy đến kiểm tra.

Lúc đến nơi, mọi người phát hiện chị N. bị nhiều vết thương nặng, chảy máu nên nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Còn anh T. cũng bị thương nặng nằm tại nhà, được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, sau đó chuyển tiếp ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu.

Thời gian từ trước tết đến nay, giữa anh T. và chị N. có qua lại với nhau. Theo nhận định ban đầu, thời điểm trên, do mâu thuẫn cá nhân, giữa anh T. và chị N. đã xảy ra xô xát. Anh T. dùng hung khí đánh chị N.. Khả năng sau khi xảy ra sự việc, anh T. đã tự sát nhưng bất thành.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Kỳ Anh, Công an phường Kỳ Liên phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh đến hiện trường tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.