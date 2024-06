Điều tra vụ tài xế xe công nghệ bị 2 người đánh tới tấp

Ngày 21-6, Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) cho biết đang điều tra vụ tài xế xe công nghệ bị đánh.

Trước đó, sáng cùng ngày mạng xã hội lan truyền đoạn clip camera hành trình ghi lại cảnh một tài xế xe công nghệ bị 2 người đánh tới tấp. Đoạn clip đăng tải nhận được khá nhiều bình luận thể hiện bất bình trước hành động của 2 người đánh tài xế.

Qua xác minh của phóng viên, sự việc diễn ra vào tối 20-6 ở quận Bình Thạnh (TPHCM). Tài xế bị đánh trong clip là anh H.V.L. (sinh năm 1994, ngụ tỉnh Bình Dương, là tài xế xe ô tô công nghệ).

Khoảng 21 giờ 20 ngày 20-6, anh L. nhận được cuốc xe đi từ đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) đến đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp). Khi đến nơi, anh L. chờ khoảng 3 phút thì có người phụ nữ trong quán nhậu đi ra ngồi ghế cạnh tài xế.

Hình ảnh vụ việc cắt từ clip

Tiếp đó, anh bấm vào ứng dụng của hãng là đã đến và chờ thêm khách theo yêu cầu của người phụ nữ do những người còn lại đang đi vệ sinh. Khoảng 8 phút sau, người đàn ông và nam thanh niên mở cửa xe ngồi ở hàng ghế sau.

Do 2 người này say và do chờ quá 5 phút nên anh nói với khách là không đồng ý chở. Lúc này, người đàn ông chửi bới và sau đó đấm vào mặt anh L.. Cùng lúc này, thanh niên đi cùng cũng đánh tới tấp vào mặt anh L.. Anh L. ôm đầu chịu trận và xin lỗi nhưng người đàn ông vẫn mở cửa xe phía tài xế để đánh vào hông anh.

Sau đó, anh L. nhân lúc nhóm người trên không để ý đã đóng cửa xe chạy thoát. Anh L. cho biết, theo quy định của công ty là chờ khách trong 5 phút, nếu quá 5 phút tài xế có quyền nhận hoặc không nhận cuốc xe.

CHÍ THẠCH