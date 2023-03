Đình chỉ hoạt động Trung tâm dạy nghề Hàng Giang

Ngày 8-3, ông Nguyễn Đại Tánh, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Long An cho biết, vừa ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động Trung tâm Dạy nghề Hàng Giang (ấp 2, xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An, tỉnh Long An).