Đoàn học sinh Việt Nam thắng lớn tại cuộc thi Thử thách công nghệ trẻ châu Á

Chiều 9-1, đoàn học sinh Việt Nam đã xuất sắc đoạt 2 giải vàng, 8 giải bạc và 5 giải đồng tại vòng chung kết cuộc thi Thử thách công nghệ trẻ châu Á - Youth Tech Asia Challenge (YTAC 2026) được tổ chức ở bang Penang, Malaysia.

Năm nay, các đội thi đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết quốc tế đến từ 4 tỉnh, thành gồm Hà Nội, TPHCM, Tây Ninh và Gia Lai. Các đội thi đã mang đến cuộc thi những giải pháp công nghệ độc đáo, thể hiện tư duy đột phá.

Các đội thi đoạt giải vàng của bảng Inno-Tech Secondary

Kết quả chung cuộc, đoàn Việt Nam giành 2 giải vàng. Giải vàng bảng Inno -Tech Secondary được trao cho nhóm học sinh Ngô Bá Minh, Nguyễn Lê Gia Đạt, Ngô Phan Gia Bảo đến từ Trường TH-THCS-THPT IGC Tây Ninh và Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha (Tây Ninh) với dự án Interactive Learning Support for Children with Language Disorders - Hỗ trợ học tập tương tác cho trẻ em mắc chứng rối loạn ngôn ngữ.

Giải vàng bảng Inno -Tech Primary thuộc về nhóm học sinh Nguyễn Đỗ Đại Hải, Kiều An An, Lê Ngọc Mai đến từ Trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An (Hà Nội) với dự án Software to Improve English Speaking & Writing Skills - Phần mềm bổ trợ cho học sinh nâng cao kỹ năng nói và viết tiếng Anh.

Các đội thi đoạt giải vàng bảng Inno-Tech Primary dành cho học sinh tiểu học

Bên cạnh đó, đoàn Việt Nam còn đoạt 8 giải bạc và 5 giải đồng.

Thành công tại Cuộc thi Thử thách công nghệ trẻ Châu Á – Youth Tech Asia Challenge 2026 không chỉ mang lại niềm tự hào mà còn khẳng định năng lực của học sinh Việt Nam cũng như chất lượng đào tạo STEM trong nước.

Đoàn học sinh Việt Nam đã chứng minh với tinh thần đam mê, tư duy sáng tạo và sự nỗ lực không ngừng, các em hoàn toàn có thể tự tin cạnh tranh và tỏa sáng trên những sân chơi công nghệ, sáng tạo mang tầm quốc tế.

Học sinh Việt Nam tự tin thuyết trình với Ban giám khảo quốc tế

Ngoài những thành tích đạt được, cuộc thi còn tạo điều kiện để học sinh Việt Nam giao lưu, học hỏi, tiếp cận các xu hướng công nghệ mới, đồng thời rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và hợp tác quốc tế. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp các em tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, phát triển năng lực và hướng tới những mục tiêu cao hơn trong chặng đường học tập và sáng tạo phía trước.

YTAC 2026 là cuộc thi quốc tế về công nghệ dành cho học sinh Châu Á, do Eduwel kết hợp cùng Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tech Dome Penang tổ chức, được công nhận và bảo trợ chuyên môn bởi Bộ giáo dục Malaysia.

Tại Việt Nam, KDI Education là đối tác chính thức từ năm 2025. Cuộc thi năm nay quy tụ gần 100 đội đến từ nhiều quốc gia, thi đấu ở 6 nội dung. Các thí sinh đã trình bày các dự án sáng tạo về công nghệ ứng dụng trong đời sống và giải quyết các vấn đề xã hội bằng công nghệ.

THU TÂM