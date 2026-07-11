Việt Nam giành 4 huy chương vàng tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2026

Các thành viên Đội tuyển Việt Nam tham dự IPhO 2026. Ảnh: Minh Thu

Theo đó, IPhO 2026 được tổ chức tại thành phố Bucaramanga, tỉnh Santander, Colombia từ ngày 4 đến 12-7 với sự tham dự của 381 học sinh trung học đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thí sinh thực hiện hai bài thi gồm bài thi lý thuyết và bài thi thực nghiệm, thời gian làm bài mỗi bài thi là 5 giờ, qua đó đánh giá toàn diện kiến thức, tư duy phân tích, năng lực giải quyết vấn đề và kỹ năng thực hành Vật lý.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 5 học sinh và đều đạt huy chương, với 4 huy chương vàng và 1 huy chương bạc, cụ thể:

4 huy chương vàng thuộc về các em: em Vũ Nguyên Nguyên, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội (đạt điểm tuyệt đối 30/30 trong bài thi lý thuyết); Nguyễn Nhật Minh, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội (đạt điểm tuyệt đối 30/30 trong bài thi lý thuyết); Tạ Ngọc Minh, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Thị Bích Ngọc, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình.

Các thành viên Đội tuyển Việt Nam tham dự IPhO 2026. Ảnh: Minh Thu

Em Lê Duy Khánh, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa đoạt huy chương bạc.

Với kết quả này, Việt Nam nằm trong tốp 7 đội tuyển có thành tích cao nhất của kỳ thi. Đây cũng là thành tích cao nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại các kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế từ trước đến nay; tuy bằng năm 2017 về số huy chương (4 huy chương vàng và 1 huy chương bạc), nhưng lần đầu tiên có 2 em đạt điểm tuyệt đối 30/30 điểm trong bài thi lý thuyết. Chất lượng huy chương vượt hơn so với các năm gần đây (năm 2023: 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng; năm 2024: 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc; năm 2025: 1 huy chương vàng, 4 huy chương bạc).

Điểm nổi bật của đội tuyển Việt Nam năm nay là lần đầu tiên có hai em cùng đạt điểm tuyệt đối 30/30 trong bài thi lý thuyết, kết quả này thể hiện nền tảng kiến thức vững chắc, năng lực tư duy và giải quyết vấn đề xuất sắc, đồng thời khẳng định bản lĩnh của học sinh Việt Nam tại một trong những kỳ thi khoa học quốc tế có yêu cầu chuyên môn cao nhất dành cho học sinh trung học.

Đáng chú ý, trong khi hầu hết các đội tuyển chủ yếu là học sinh nam thì đội tuyển Việt Nam là một trong số ít đội có tới 2 học sinh nữ. Bên cạnh đó, với 3 trong số 5 thành viên của đội tuyển đang học lớp 11 còn cho thấy tiềm năng, tính kế thừa và chiều sâu của lực lượng học sinh giỏi Vật lý Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng thuận lợi cho công tác phát hiện, bồi dưỡng tài năng khoa học trẻ trong thời gian tới.

GS-TS Huỳnh Văn Chương (giữa), Cục quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT cùng đội tuyển Việt Nam tham dự IPhO 2026. Ảnh: Minh Thu

Theo Bộ GD-ĐT, thành tích tại IPhO 2026 góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Với vai trò nền tảng của Vật lý đối với các lĩnh vực như bán dẫn, công nghệ lượng tử, vật liệu tiên tiến, năng lượng, công nghệ không gian và tự động hóa, kết quả của đội tuyển khẳng định hiệu quả của giáo dục mũi nhọn, đồng thời góp phần tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao cho đất nước.

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PHAN THẢO