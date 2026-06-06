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Độc đáo linh vật được sắp đặt bằng trái cây

SGGPO

Giữa không gian rực rỡ của lễ hội trái cây tỉnh Đồng Tháp, du khách đã bị mê hoặc bởi 28 tác phẩm linh vật tạo hình từ nông sản - nơi kết tinh giữa sản vật quê hương và đôi bàn tay tài hoa của người nghệ nhân đất Sen Hồng.

NGỌC PHÚC

TAM NGUYÊN

Từ khóa

lễ hội trái cây tỉnh Đồng Tháp linh vật tạo hình sản vật quê hương đất Sen Hồng

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