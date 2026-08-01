Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thay mặt Bộ Chính trị vừa ký ban hành Quyết định số 209-QĐ/TW về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương.