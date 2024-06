Đối tượng truy nã đặc biệt bị bắt tại khách sạn

Ngày 30-6, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã bàn giao Phan Văn Minh (sinh năm 1972, ngụ tỉnh Gia Lai) cho Công an tỉnh Gia Lai. Đối tượng Minh bị truy nã đặc biệt về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Mua bán trái phép chất ma túy" theo quyết định truy nã ngày 29-3-2024 của Công an tỉnh Gia Lai. Minh đã bỏ trốn khỏi Gia Lai và sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để lẩn trốn ở nhiều nơi.

Phan Văn Minh tại cơ quan công an

Ngày 29-6, Công an TP Thủ Đức được đề nghị hỗ trợ của Công an tỉnh Gia Lai để truy bắt Minh hiện lẩn trốn trên địa bàn. Công an xác định Minh đang ở trong khách sạn trên đường số 18, phường Hiệp Bình Chánh.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, trinh sát mật phục phát hiện Minh đi ra khỏi khách sạn nên ập lại khống chế, bắt giữ. Qua điều tra, công an xác định Minh dùng căn cước công dân giả, thường xuyên thay đổi chỗ ở, số điện thoại.

CHÍ THẠCH