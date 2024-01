Đồng chí Nguyễn Thị Lệ trao Huy hiệu Đảng tại huyện Củ Chi

Đến dự có Mẹ Việt Nam Anh hùng Kiều Thị Nông; các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tại huyện Củ Chi. Ảnh: NGÔ BÌNH

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ ân cần thăm hỏi, động viên các đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng đợt ngày 3-2. Việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận và là phần thưởng cao quý của Đảng về những cống hiến mà các đảng viên cao tuổi Đảng đã đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển của địa phương.

Đây cũng là sự ghi nhận những cống hiến, trân trọng tinh thần xây dựng Đảng, tính thủy chung đối với Đảng, đối với đất nước, đối với quê hương của các đảng viên đã dành cả cuộc đời theo Đảng, theo cách mạng, gắn bó với nhân dân.

Ôn lại truyền thống, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Củ Chi Nguyễn Quyết Thắng chia sẻ, năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Củ Chi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 25/25 chỉ tiêu đã đề ra. Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng ổn định, tổng số thu ngân sách nhà nước hơn 1.646 tỷ đồng, đạt 115,8% so với chỉ tiêu pháp lệnh được giao.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cùng đồng chí Nguyễn Quyết Thắng trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đến các đảng viên. Ảnh: NGÔ BÌNH

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại huyện Củ Chi được triển khai hiệu quả. Nhất là phong trào tham gia đóng góp chung sức nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 đã lan tỏa đến toàn thể xã hội, được nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh đó, công tác kêu gọi, xúc tiến đầu tư được huyện quan tâm, thực hiện có hiệu quả. Huyện có 216 dự án đầu tư công với tổng số vốn hơn 3.188 tỷ đồng. Trong đó có 6 dự án do các ban của thành phố làm chủ đầu tư đã giải ngân vốn đạt 100% chỉ tiêu và 210 dự án do huyện làm chủ đầu tư đã giải ngân vốn đạt tỷ lệ 96,9% vượt 1,9% so với kế hoạch. Đặc biệt ngày 1-12-2023, Chủ tịch UBND TPHCM đã có thư khen Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Củ Chi trong công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cùng đồng chí Lê Thanh Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Củ Chi trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng đến đảng viên

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị huyện đạt nhiều kết quả tích cực. Điểm nhấn là đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở, đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, đạt tiến độ theo yêu cầu. Công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực với nội dung, hình thức hoạt động có đổi mới theo hướng sát cơ sở, với nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả được nhân rộng.

Bí thư Huyện ủy huyện Củ Chi khẳng định, năm 2024, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Củ Chi tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần bứt phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cùng Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Phạm Thị Thanh Hiền trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đến đảng viên

Dịp này, Huyện ủy Củ Chi tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 166 đồng chí nhận Huy hiệu Đảng từ 30 năm đến 65 năm tuổi Đảng. Đồng chí Nguyễn Quyết Thắng nhấn mạnh, đây không chỉ là niềm vinh dự lớn của cá nhân, gia đình các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng mà còn là niềm tự hào, niềm vui chung của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Củ Chi. Đây cũng là dịp để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống của thế hệ đi trước.

Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Củ Chi cũng biểu dương 16 tập thể, 49 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và 6 đảng viên hoàn thành xuất sắc 5 năm liền (2018-2022) được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tặng Bằng khen. Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Củ Chi trân trọng biểu dương 36 Bí thư Chi bộ ấp - khu phố tiêu biểu của năm 2023.

NGÔ BÌNH