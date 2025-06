Xây dựng Đảng bộ và Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân ngày càng phát triển vững mạnh

Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2025–2030

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thành Siêng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận). Về phía Đảng ủy Tổng Công ty Phát điện 3 có đồng chí Trần Lê Trung Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ công ty và hơn 50 đại biểu chính thức được triệu tập.

Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân hiện có 3 chi bộ trực thuộc với tổng số 53 đảng viên

Tại đại hội, các đại biểu được nghe, thảo luận báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân khóa I, nhiệm kỳ 2023-2025.

Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân hiện có 3 chi bộ trực thuộc với tổng số 53 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã kết nạp được 16 đảng viên mới, hàng năm được xếp loại hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên đều đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Trong lĩnh vực chuyên môn, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và Nhà máy Điện mặt trời Vĩnh Tân 2, an toàn, ổn định. Công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an ninh trật tự thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả.

Đồng chí Thiên Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân phát biểu tại Đại hội

Đại hội cũng được nghe các ý kiến tham luận, đóng góp ý kiến cho phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới của đại diện 3 chi bộ trực thuộc, tập trung vào các chủ đề, gồm: Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt tại chi bộ; ứng dụng chuyển đổi số trong công tác vận hành và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo vệ môi trường, quản lý tro xỉ – hướng tới phát triển bền vững tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Đồng chí Nguyễn Thành Siêng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuy Phong đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thành Siêng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Tuy Phong đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân trong nhiệm kỳ qua, khẳng định vai trò là hạt nhân lãnh đạo toàn diện lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức trong đơn vị. Mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm và sự hỗ trợ của các cấp, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thay mặt Đảng ủy Công ty, Đồng chí Thiên Thanh Sơn cho biết, trong thời gian tới, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tập trung đảm bảo công tác sản xuất điện, không ngừng nỗ lực phấn đấu đạt hiệu quả cao các chỉ tiêu Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2025-2030. Xây dựng Đảng bộ và Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân ngày càng phát triển vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương, của ngành điện và của đất nước.

NGUYỄN TIẾN