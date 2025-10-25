Đồng lòng mở lối phát triển

Hôm nay 25-10, Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra, tôn vinh những điển hình tiên tiến đã cống hiến và tỏa sáng trong giai đoạn nhiều khó khăn, thách thức vừa qua. Đây còn là dịp để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố cùng thể hiện quyết tâm, hun đúc khát vọng và đồng lòng bước vào giai đoạn phát triển mới.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn chưa từng có, đặc biệt là đại dịch Covid-19 và biến động kinh tế toàn cầu, TPHCM vẫn kiên cường giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế cả nước. Chính các phong trào thi đua yêu nước được thành phố thực hiện hiệu quả đã trở thành nguồn động lực mạnh mẽ, khơi dậy sức sáng tạo và tinh thần vượt khó của toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân thành phố. Điều đó giúp thành phố duy trì đà tăng trưởng cao, thể hiện năng lực phục hồi, phát triển của một đô thị đặc biệt. Ngoài ra, công tác chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế và phục hồi sản xuất - kinh doanh được thực hiện hiệu quả, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, TPHCM xác định rõ trách nhiệm tiên phong vì cả nước, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I đặt ra những mục tiêu đầy khát vọng: tăng trưởng GRDP bình quân 10%-11%/năm, đưa GRDP bình quân đầu người cán mốc 14.000-15.000USD vào năm 2030, với đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đạt 60%... Những con số này thể hiện ý chí vươn lên mạnh mẽ và quyết tâm xây dựng TPHCM thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu đáng sống.

Những mục tiêu đầy khát vọng đó đòi hỏi tinh thần thi đua phải trở thành động lực hành động cụ thể và lan tỏa đến cơ quan hành chính, doanh nghiệp, từng khu phố, người dân để cùng đồng tâm, hiệp lực hiện thực hóa các mục tiêu ấy. Trọng tâm của thi đua giai đoạn này phải được đặt vào việc vận hành suôn sẻ, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiệu lực, hiệu quả, gần dân và sát dân hơn. Như Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã nhấn mạnh khi phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, yếu tố quyết định vẫn là “con người” - đội ngũ cán bộ, đảng viên dám nghĩ, biết làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Vì vậy, phong trào thi đua trong khối các cơ quan nhà nước cần gắn với đánh giá năng lực điều hành, tiến độ thực hiện nhiệm vụ và kết quả cụ thể ở mỗi đầu việc. Đồng thời kiên quyết lên án tư duy cầu an, né tránh trách nhiệm; thay vào đó là tinh thần tiên phong, gương mẫu để mang đến sự thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính và tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, từ đó tạo niềm tin vững chắc về sự bứt phá của thành phố trong thời gian tới.

Song song đó, thi đua yêu nước phải lan tỏa trong toàn xã hội, trở thành phong trào hành động thiết thực giải quyết những “điểm nghẽn” phát triển. Mục tiêu cuối cùng của mọi phong trào thi đua là nâng cao chất lượng đời sống và sự hài lòng của người dân. Điều này đòi hỏi công tác thi đua phải tập trung vào những việc làm cụ thể, hướng đến kết quả thực chất, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân. Sự hài lòng, tin tưởng của người dân là thước đo cao nhất cho hiệu quả của phong trào thi đua.

Như lời căn dặn giản dị mà sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần thứ I được kỳ vọng sẽ tạo khí thế khơi dậy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo để mỗi người dân, mỗi cán bộ, mỗi tập thể ở thành phố đều là những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua yêu nước. Khi toàn hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân cùng đồng lòng hành động, TPHCM sẽ vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới; góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, hoàn thành sứ mệnh tiên phong, khẳng định vị thế của một “siêu đô thị” toàn cầu, đáng sống và giàu nghĩa tình.

KIỀU PHONG