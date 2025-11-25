Kết nối công nghệ, cung ứng toàn cầu

Với sự tham dự của khoảng 1.800 đại biểu đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2025 do UBND TPHCM chủ trì tổ chức được xem là sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực đối thoại kinh tế cấp vùng của Việt Nam.

Theo ban tổ chức, diễn đàn năm nay ghi nhận sự tham dự của 21 đoàn bộ ngành, địa phương, tổ chức quốc tế và hơn 70 đoàn thuộc mạng lưới Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) toàn cầu cùng hơn 500 doanh nghiệp, tổ chức định chế tài chính hàng đầu thế giới...

Sự kiện không chỉ nâng cao tầm vóc, giá trị và quy mô của diễn đàn, mà còn khẳng định niềm tin vào vai trò của Việt Nam trong việc hình thành các mô hình hợp tác và tăng trưởng mới.

Ở cấp độ quốc gia, các phiên toàn thể và chuỗi đối thoại chính sách cấp cao với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, lãnh đạo nhiều bộ ngành, lãnh đạo của các nước và các tổ chức quốc tế..., cho thấy Việt Nam đang chủ động bước vào các chương trình hành động lớn của thời đại: chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các báo cáo chiến lược do Liên hợp quốc, Diễn đàn Kinh tế thế giới, các tập đoàn, các chuyên gia toàn cầu trình bày tại phiên toàn thể tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa, sản xuất thông minh, đô thị đa trung tâm, logistics xanh và kinh tế thông minh... phản ánh các yêu cầu phát triển cấp bách trong giai đoạn mới.

Không dừng lại đó, việc diễn đàn tổ chức cùng lúc các sự kiện quy mô lớn như GRECO 2025, Diễn đàn Kết nối C4IR toàn cầu… tạo nên một “hệ sinh thái kết nối” hiếm có tại khu vực, nơi chính quyền - doanh nghiệp - chuyên gia - nhà đầu tư gặp nhau để chia sẻ công nghệ, chuyển giao tri thức và xác lập các mô hình hợp tác dài hạn.

Với hơn 100 gian hàng công nghệ xanh, hàng trăm startup, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp xanh và doanh nghiệp công nghệ đến từ Phần Lan, Đức, Nhật, Australia… tham gia, diễn đàn không chỉ là nơi thảo luận chính sách mà còn là “sàn diễn” của các giải pháp thực tiễn - điều mà các nhà đầu tư đánh giá rất cao khi lựa chọn thị trường mới.

Bên cạnh quy mô khách mời, một điểm then chốt khẳng định tầm vóc của diễn đàn chính là chuỗi biên bản hợp tác chiến lược được ký kết giữa Việt Nam và các tập đoàn lớn, trải rộng từ công nghiệp bán dẫn, năng lượng tái tạo, công nghệ không gian tầm thấp, trung tâm dữ liệu AI biên, logistics xanh, đến cảng biển thông minh và công nghệ tài chính (fintech).

Sự tham gia của nhiều tập đoàn quốc tế, các trung tâm công nghệ là minh chứng rõ rệt rằng Việt Nam đang từng bước tham gia sâu hơn vào các ngành có hàm lượng công nghệ cao - định hướng phát triển đưa Việt Nam vượt khỏi bẫy thu nhập trung bình.

Không thể không nhắc đến TPHCM - địa phương tổ chức diễn đàn, đã chứng minh năng lực tổ chức một sự kiện có tầm khu vực. Thành phố không chỉ đảm bảo công tác đón tiếp theo tiêu chuẩn quốc tế, mà còn cho thấy tầm nhìn dài hạn với định hướng siêu đô thị quốc tế, trung tâm tài chính, logistics và công nghệ của Việt Nam.

Quy hoạch mới sau hợp nhất đã mở ra cấu trúc “đô thị - cảng biển - công nghiệp - logistics” mang tính liên vùng, tạo sức bật mới để thành phố giữ vai trò trục dẫn của chuỗi cung ứng khu vực. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ toàn cầu đang tìm kiếm điểm đến ổn định, có khả năng cung cấp hệ sinh thái sản xuất, dịch vụ hoàn chỉnh.

Với kế hoạch hàng loạt thỏa thuận công nghệ và đầu tư chiến lược được ký kết, các tổ chức hàng đầu thế giới cùng bàn về tương lai sản xuất thông minh và kinh tế xanh tại diễn đàn chứng minh rằng Việt Nam đã bước vào giai đoạn hội nhập ở tầng nấc cao hơn: chủ động, tự tin và có khả năng dẫn dắt các sáng kiến mang tính khu vực.

Với quy mô, tầm ảnh hưởng và chiều sâu chính sách, Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2025 có thể xem là một trong những sự kiện phần nào đặt nền móng cho giai đoạn tăng trưởng mới của Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng: một nền kinh tế mở - xanh - số, gắn kết sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

ÁI VÂN