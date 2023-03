Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết chủ quán nước cướp tài sản

Sáng 3-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa (30 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Nghĩa là nghi can sát hại chị H. (48 tuổi, quê TP Đà Nẵng) tại một quán nước ở khu phố 3 (phường An Hòa, TP Biên Hòa).

Trước đó, chiều 1-3, một người bạn đến quán nước của chị H., thấy cửa khóa ngoài gọi điện thoại không được nên nhìn vào bên trong thì phát hiện chị H., chết trên giường, hai tay bị trói.

Sau một ngày điều tra, công an đã bắt được nghi can Nghĩa. Bước đầu Nghĩa khai nhận đã chuẩn bị dao, dây dù, rồi đi xe máy đến quán chị H. Sau khi quan hệ với chị H., nghi can đã ra tay sát hại nạn nhân, trói tay lại rồi lấy đôi bông tai, điện thoại rời khỏi hiện trường.

Sau đó, Nghĩa đến khu vực làng Đại học (TP Dĩ An, Bình Dương) bán đôi bông tai, cầm cố chiếc điện thoại lấy tiền ăn nhậu.