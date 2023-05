Đồng Nai: Cảnh sát khám xét nhiều phòng khám tại TP Biên Hòa

Đến trưa 30-5, Công an TP Biên Hòa đang khám xét, niêm phong nhiều tài liệu tại nhiều phòng khám trên địa bàn TP Biên Hoà.

Theo ghi nhận, lực lượng Công an TP Biên Hoà gồm cơ động, công an phường, bảo vệ dân phố… đồng loạt kiểm tra nhiều phòng khám trên địa bàn. Ghi nhận tại phòng khám Tân Long và phòng khám Long Bình Tân (đều thuộc phường Long Bình Tân), rất đông lực lượng công an và cơ động kiểm tra sổ sách, máy tính, niêm phong nhiều tài liệu vào thùng carton. Đồng thời, phòng khám cũng tạm ngưng tiếp nhận người dân tới khám bệnh.

Bên ngoài, lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân túc trực đảm bảo an ninh vòng ngoài. Việc khám xét diễn ra có sự chứng kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Biên Hoà.

Một nguồn tin cho hay, đây là chuyên án của Công an TP Biên Hoà, việc khám xét và niêm phong, di chuyển các tài liệu nhằm phục vụ công tác điều tra.

>> Một số hình ảnh buổi khám xét: