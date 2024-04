Đồng Nai: Giám đốc, Thủ quỹ Trung tâm phát triển quỹ đất gây thất thoát hơn 64 tỷ đồng

Theo đó, trong quá trình mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Đức Khuê, giám đốc và Lê Ngọc Muôn, thủ quỹ của trung tâm về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an đọc tống đạt quyết định khởi tố đối với 2 bị can

Bị can Khuê và Muôn có hành vi thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gây thất thoát ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn 64 tỷ đồng; trong đó, bị can Khuê gây thất thoát khoảng 46 tỷ đồng, bị can Muôn gây thất thoát khoảng 18 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp VKSND tỉnh tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các bị can.

Trước đó, vào ngày 21-12-2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Ngọc Yến, Kế toán trưởng Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Định Quán về tội “Tham ô tài sản”. Lực lượng công an xác định, Yến lợi dụng chức vụ được giao trong quy trình rút tiền mặt, quy trình thực hiện ủy nhiệm chi bằng chữ ký số để đề nghị Kho bạc Định Quán trả tiền cho các hộ dân thuộc diện bồi thường trên địa bàn huyện Định Quán để chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 47 tỷ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra, làm rõ trách nhiệm của những cá nhân liên quan, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.

HOÀNG BẮC