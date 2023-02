Đồng Tháp: Bắt nhóm thanh thiếu niên đua xe trái phép

Sáng 25-2, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết: Tối qua, lực lượng chức năng đã bắt giữ nhóm thanh thiếu niên tổ chức đua xe trái phép trên tuyến đường tránh Quốc lộ (QL) 30 (đoạn đường nối dài từ khóm Bình Hưng, xã Bình Thành đến khóm An Lợi, phường An Bình A, TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp).