Đồng Tháp: Họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Ngày 26-12, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Tháp tổ chức Họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 - 6-1-2026) và tổng kết công tác nhiệm kỳ Đoàn ĐBQH tỉnh.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp cho biết, buổi họp mặt là dịp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ để ôn lại truyền thống vẻ vang 80 năm của Quốc hội Việt Nam, mà còn nhìn lại chặng đường cống hiến đầy trách nhiệm của các thế hệ ĐBQH tỉnh nhà.

Từ đó, tiếp thêm niềm tin, khơi dậy khát vọng và xác lập quyết tâm cho chặng đường phát triển mới của quê hương, đất nước.

Theo đồng chí, ngày 6-1-1946, hơn 89% cử tri cả nước, trong đó có đồng bào vùng đất sông Tiền, Đồng Tháp Mười, đã nô nức đi bỏ phiếu, bầu ra 333 ĐBQH khóa I. Lần đầu tiên trong lịch sử hàng ngàn năm, nhân dân Việt Nam được trực tiếp cầm lá phiếu, tự mình lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.

Từ mùa xuân năm 1946 đến nay, trải qua 15 nhiệm kỳ, Quốc hội Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc trong mọi bước ngoặt lịch sử: từ kháng chiến, thống nhất đất nước; từ hàn gắn vết thương chiến tranh đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.

Đồng chí Ngô Chí Cường nhấn mạnh, 80 năm - một hành trình đầy tự hào, từ ý chí độc lập đến khát vọng hùng cường; 80 năm - một dòng chảy bền bỉ của dân chủ và pháp quyền; 15 nhiệm kỳ Quốc hội - Đồng Tháp - Tiền Giang cùng vững bước chung một niềm tin, chung một khát vọng “đồng lòng - đồng sức - đồng tiến về phía trước”.

đồng chí nhấn mạnh: "Chúng ta bước vào giai đoạn mới, nhưng không phải bằng tâm thế “bắt đầu lại”, mà bằng quyết tâm kế thừa, phát triển và bứt phá. Với tinh thần đoàn kết, phụng sự và quyết tâm vươn lên mạnh mẽ, chúng ta tin tưởng rằng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công mới".

Từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm trước sắp xếp, Đoàn ĐBQH 2 tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Tiền Giang đã tổ chức đóng góp ý kiến cho 120 dự án luật.

Sau hợp nhất đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức lấy ý kiến và tham gia đóng góp 42 dự án luật; trong đó, tổ chức 4 lượt phát hành văn bản để lấy ý kiến. Đoàn tổ chức 16 cuộc giám sát chuyên đề và 1 cuộc khảo sát, kiến nghị tổng số 114 nội dung đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết...

