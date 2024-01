Đột kích quán bar Phương Lâm, phát hiện hàng chục người dương tính với ma túy

Trưa 21-1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an phối hợp cùng Công an quận Tân Phú, các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM, Công an tỉnh Bình Dương phong tỏa một quán bar trên địa bàn.