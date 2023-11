Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng sắp vận hành

Để có cơ sở vận hành Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) theo quy định, UBND TPHCM chuyển hồ sơ và đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai và tỉnh Long An xem xét, có ý kiến về quy trình vận hành công trình dự án.

Chiều 10-11, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cho biết, để có cơ sở vận hành Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) theo quy định, UBND TPHCM chuyển hồ sơ và đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai và tỉnh Long An xem xét, có ý kiến về quy trình vận hành công trình dự án. Đồng thời, cho ý kiến về việc ảnh hưởng khi công trình vận hành mực nước trên sông Soài Rạp, mực nước trên sông Chợ Đệm - Bến Lức thuộc địa giới hành chính giữa TPHCM và tỉnh Đồng Nai, tỉnh Long An (nếu có).

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) theo hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (hợp đồng PT) trên địa bàn TPHCM đang trong giai đoạn khẩn trương hoàn thành đưa vào sử dụng. Hiện nhà đầu tư đã hoàn thiện quy trình vận hành hệ thống và quy trình vận hành các cụm công trình dự án.

Dự án xây dựng 6 cống kiểm soát triều lớn, rộng cống từ (40 - 160m) và xây dựng 4 đoạn đê/kè ven sông Sài Gòn ở các vị trí xung yếu, có 43 cống nhỏ từ (1 - 10m) từ sông Vàm Thuật đến Mương Chuối; xây dựng khu nhà quản lý trung tâm và hệ thống SCADA. Địa điểm xây dựng trên địa bàn quận 1, 4, 7, 8 và huyện Bình Chánh, Nhà Bè. Hiện công trình đã hoàn thành hơn 90% nhưng bị vướng thủ tục thanh toán cho nhà đầu tư nên đã chậm trễ 5 năm so với kế hoạch.

Trước đó, nhằm gỡ vướng, TPHCM có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xin cơ chế dùng một phần trong 5.700 tỷ đồng chi cho dự án, hoặc phương án khác cho vay, thanh toán sớm để chủ đầu tư hoàn thành công trình. Sau khi dự án hoàn tất, thành phố sẽ kiểm toán, nghiệm thu, thanh toán theo các điều kiện của hợp đồng.

Dự án khởi công giữa năm 2016, tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng với mục tiêu kiểm soát ngập do triều, ứng phó biến đổi khí hậu cho 570 km2 với khoảng 6,5 triệu dân ven sông Sài Gòn và trung tâm TPHCM.

Dưới đây một số hình ảnh các cống chống ngập: