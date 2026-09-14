Tây Ninh: Bộ đội dầm mình giúp dân gặt lúa chạy lũ

Ngày 14-9, mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại xã Thạnh Hóa và xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, gây ngập úng hàng chục ha lúa thu đông đang đến thời điểm thu hoạch.