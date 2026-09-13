Lý do giá vàng nhẫn 9999 vượt giá vàng miếng SJC

Giá vàng trong nước tuần qua giảm ít hơn giá vàng thế giới nên chênh lệch giữa 2 thị trường được nới rộng. Đáng lưu ý, giá vàng nhẫn 9999 ở một số thương hiệu được giao dịch cao hơn giá vàng miếng SJC.