Đủ kiểu vi phạm luật giao thông trên quốc lộ 1 đoạn qua Tiền Giang, Long An

Nhiều người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều, chở hàng hoá cồng kềnh lưu thông trên khắp các tuyến đường, đặc biệt là tuyến quốc lộ 1 đi qua Tiền Giang và Long An.

Theo ghi nhận, đoạn qua tỉnh Tiền Giang và Long An, nhiều người dân không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển mô tô, xe máy trên quốc lộ 1, trong đó rất đông phương tiện chạy ngược chiều (vừa không đội mũ bảo hiểm, vừa chạy ngược chiều). Tình trạng này diễn ra hàng ngày nhưng chưa xử lý khiến người dân sống trong khu vực bức xúc và lo lắng mất an toàn.

Tại quốc lộ 1, khu vực ngã ba An Thái Trung, huyện Cái Bè, Tiền Giang, mới đây đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy làm 2 người tử vong. Trước đó, ngày 18-8, đoạn quốc lộ 1 thuộc xã Hoà Hưng, huyện Cái Bè cũng đã xảy ra vụ va chạm giữa 2 xe máy khiến 1 người tử vong…

Người dân vô tư chạy ngược chiều trên quốc lộ 1

Bà Năm Bé (xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, Tiền Giang) cho biết, "có quá nhiều người dân chạy ngược chiều trên tuyến quốc lộ 1 do ngại đi vòng qua dải phân cách cứng nên đi vậy cho nhanh. Hình ảnh người điều khiển phương tiện xe máy cũng như người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm lưu thông quá quen thuộc với người dân khu vực này".

Không đội mũ bảo hiểm

“Khi người điều khiển xe máy thấy có công an thì quay đầu xe lại hoặc tấp vô lề… để tránh bị xử phạt”, bà Bé nói.

Không đội mũ bảo hiểm, chở hàng hoá cồng kềnh

Đoạn quốc lộ 1 qua tỉnh Long An cũng dễ dàng bắt gặp người điều khiển xe máy vi phạm luật giao thông với các lỗi tương tự: không đội mũ bảo hiểm, lưu thông ngược chiều, chở hàng hóa cồng kềnh… gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Hồng Kỳ, Trưởng Trạm kiểm soát giao thông Trung Lương (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang) cho biết, hiện tại huyện Cái Bè vẫn còn một số người dân ý thức chấp hành luật giao thông chưa cao, còn trường hợp người dân không đội mũ bảo hiểm điều khiển phương tiện mô tô, xe máy và xe kéo lưu thông trên tuyến quốc lộ.

Trạm đã chỉ đạo các tổ tuần tra kiểm soát hàng ngày xử lý rất nghiêm vấn đề này. Ngoài ra lực lượng CSGT cũng đã phối hợp với Công an huyện Cái Bè xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ngành chức năng đã gắn các biển báo tuyên truyền để người dân cung cấp thông tin các trường hợp vi phạm để tiến hành xác minh, xử lý.

Còn tại Long An, trong 9 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 244 vụ tai nạn giao thông, làm chết 143 người, bị thương 146 người, thiệt hại tài sản gần 1,8 tỉ đồng (trong đó đường thủy xảy ra 1 vụ, 1 người chết; còn lại là đường bộ). Số vụ vi phạm quy định không đội mũ bảo hiểm là 2.807 trường hợp (chiếm 8,13%); vi phạm về tốc độ 7.350 trường hợp…

*Clip: Người điều khiển xe máy ở Tiền Giang, Long An vi phạm luật giao thông:

NGỌC PHÚC