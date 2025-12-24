Đưa hài cốt liệt sĩ về quê an táng sau 42 năm xa cách

Giữa khói hương trầm mặc, thân nhân liệt sĩ không giấu được sự xúc động khi tâm nguyện bấy lâu đã thành hiện thực.

Ngày 23-12, trong không khí trang nghiêm và xúc động, tại Nghĩa trang Liệt sĩ liên huyện Đất Đỏ - Long Điền (xã Đất Đỏ, TPHCM), Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM phối hợp cùng thân nhân và chính quyền địa phương tổ chức lễ cất bốc, tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Lê Văn Quang về an táng tại quê nhà sau 42 năm xa cách.

Liệt sĩ Lê Văn Quang (sinh năm 1959, quê quán tỉnh Thanh Hóa) thuộc biên chế Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 669, Sư đoàn 302, hy sinh ngày 25-4-1983.

Lễ cất bốc, tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Lê Văn Quang

Suốt 42 năm qua, phần mộ của liệt sĩ được chăm sóc chu đáo tại vị trí số 270, hàng 2, lô 22 thuộc Nghĩa trang Liệt sĩ Đất Đỏ - Long Điền. Tuy nhiên, nỗi khắc khoải đưa anh về lại đất mẹ vẫn luôn đau đáu trong lòng những người thân và đồng đội khi chưa tìm được phần mộ của liệt sĩ.

Phần mộ của liệt sĩ tại vị trí số 270, hàng 2, lô 22 thuộc Nghĩa trang Liệt sĩ Đất Đỏ - Long Điền

Được sự hỗ trợ của Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM và các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, gia đình liệt sĩ đã tìm được phần mộ của liệt sĩ Lê Văn Quang.

Cùng ngày, gia đình liệt sĩ tổ chức cất bốc và di dời hài cốt liệt sĩ về an táng tại quê nhà Thanh Hóa.

Thân nhân liệt sĩ xúc động sau 42 năm tìm thấy hài cốt liệt sĩ

Tại buổi lễ, giữa khói hương trầm mặc, thân nhân liệt sĩ không giấu được sự xúc động khi tâm nguyện bấy lâu đã thành hiện thực.

Hài cốt liệt sĩ được đưa về quê nhà an táng

Việc di dời hài cốt liệt sĩ về quê hương là nghĩa cử tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, hy sinh cho nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, nghĩa cử này còn là niềm an ủi, làm ấm lòng những người ở lại sau gần nửa thế kỷ xa cách.

MẠNH THẮNG