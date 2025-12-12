Trang trọng lễ viếng và an táng hài cốt liệt sĩ

Ngày 12-12, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Dầu Tiếng (TPHCM), Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dầu Tiếng trang trọng tổ chức lễ viếng, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng 2 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trên địa bàn xã Thanh An.

Dự lễ có đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Thành ủy viên, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố; đại diện Ban Chỉ đạo tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (Ban chỉ đạo 515) Thành phố.

Các đại biểu tham dự lễ viếng

Tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ xã Dầu Tiếng, trong không khí trang nghiêm, thành kính và biết ơn vô hạn, các đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa với dòng chữ “Đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ”.

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Tiếp đó, các đại biểu dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Ngay sau lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ vừa được lực lượng tìm kiếm quy tập của Bộ Tư lệnh TPHCM phát hiện tại ấp Phú Bình, xã Thanh An, được tiến hành.

Trang trọng lễ truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ

Lãnh đạo TPHCM và Bộ tư lệnh Thành phố thực hiện nghi thức truy điệu các liệt sĩ

Căn cứ vào thông tin thu thập, xác minh từ các nhân chứng, các đồng chí lão thành cách mạng và người dân xung quanh, trong kháng chiến chống Mỹ nơi này là tuyến quân y chăm sóc, điều trị thương binh của đơn vị Q16 (thuộc R Miền).

Sau lễ truy điệu, các đại biểu đã thực hiện nghi thức đưa hài cốt liệt sĩ ra vị trí an táng.

Với lòng thành kính và tri ân sâu sắc, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ đã diễn ra trang trọng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.

MẠNH THẮNG - NGUYÊN PHÚ