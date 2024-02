Đừng chờ báo cáo

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) vừa yêu cầu các hãng Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines, Vietravel Airlines báo cáo công tác bán vé máy bay trong dịp tết. Yêu cầu này được đưa ra sau khi Cục HKVN nhận được phản ánh trình trạng vé máy bay khan hiếm, khó mua và giá cao. Có những thời điểm, những chặng người dân không thể mua được vé dù giá vé cao gấp đôi, gấp ba so với ngày thường.

Thực tế, những phản ánh này đã được các cơ quan báo chí nêu và đặt câu hỏi với Cục HKVN nhiều lần. Bộ GTVT cũng đã có văn bản yêu cầu Cục HKVN chủ trì, phối hợp với các hãng hàng không Việt Nam kiểm tra làm rõ thông tin báo chí phản ánh về giá vé máy bay “sốt” từng ngày.

Tuy nhiên, câu trả lời của Cục HKVN là: vé máy bay tăng cao do chi phí đầu vào tăng; tình trạng vé máy bay khan hiếm, tăng giá mạnh là do nhu cầu tăng đột biến, các hãng phải bay lệch đầu trong dịp cao điểm. Cục HKVN cũng khẳng định giá vé máy bay được điều tiết theo nhu cầu thị trường và chưa phát hiện hãng nào bán vượt khung giá do Nhà nước quy định.

Lẽ dĩ nhiên, với câu trả lời này, trong dịp tết vừa qua, người dân phải chấp nhận mua vé máy bay với giá đắt đỏ. Đơn cử, chặng bay TPHCM đi Hà Nội dịp cao điểm trước tết có giá xấp xỉ 4 triệu đồng/lượt, vượt quá khả năng chi trả của phần đông người dân lao động có thu nhập thấp.

Tương tự, những ngày sau tết, một số chặng bay từ Hà Nội, Chu Lai, Huế... đến TPHCM vẫn khó mua vé hoặc giá vé neo ở mức cao. Trên website của các hãng, chặng bay Hà Nội - TPHCM, các hãng vẫn khai thác gần 20-25 chuyến/ngày nhưng khan hiếm vé, có hãng hết chỗ.

Việc Cục HKVN yêu cầu các hãng hàng không báo cáo về công tác bán vé máy bay trong dịp tết là cần thiết. Người dân cần câu trả lời thỏa đáng của các cơ quan quản lý nhà nước về kết quả kiểm tra, xử lý các vi phạm nếu có trong công tác bán vé.

Có điều, việc thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bán vé máy bay trong dịp cao điểm tết phải được Cục HKVN chủ động thực hiện ngay khi ngành hàng không bước vào giai đoạn cao điểm. Việc kiểm tra giám sát cũng cần thực hiện nghiêm túc, liên tục đối với các hãng hàng không cho đến các đại lý bán vé máy bay chứ không phải đợi báo cáo.

Bên cạnh đó, Cục HKVN, các hãng hàng không cần có câu trả lời thỏa đáng cho người dân về cơ cấu giá thành vé máy bay hiện nay đã thực sự hợp lý hay chưa? Bởi trên thực tế, có những tour du lịch, chặng bay quốc tế có giá vé rẻ hơn bay nội địa. Có những hãng hàng không, giá vé rẻ hơn nhưng vẫn kinh doanh có lãi, trong khi có hãng giá vé cao nhưng vẫn thu không đủ bù chi. Nếu không rõ ràng, minh bạch, người dân luôn bị thiệt.

MINH DUY