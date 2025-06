Nhiều tuyến quốc lộ qua Long An xuống cấp nghiêm trọng, gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông

Tuyến Quốc lộ 1 đi qua Long An đang xuống cấp trầm trọng

Hiện nay, nhiều tuyến quốc lộ qua tỉnh Long An như Quốc lộ 62, Quốc lộ N1, Quốc lộ N2… kết nối các địa phương của vùng Đồng Tháp Mười, vùng biên giới nói riêng và vùng ĐBSCL… xuống cấp trầm trọng. Nhiều tuyến đường đi vào hoạt động lâu năm, mặt đường nhỏ hẹp, xuất hiện nhiều “ổ voi, ổ gà”, trong khi đó lượng phương tiện mỗi ngày một tăng cao, tiềm ẩn tai nạn giao thông khi lưu thông trên các tuyến này.

Quốc lộ N2 đoạn qua tỉnh Long An là tuyến giao thông quan trọng của tỉnh Long An và khu vực, có chiều dài khoảng 77km, là tuyến kết nối nhiều tuyến giao thông quan trọng như Quốc lộ 1, Quốc lộ 62, Quốc lộ N1, cao tốc TPHCM - Trung Lương, các đường tỉnh 829, 831, 837... Tuy nhiên, hiện nay, tuyến Quốc lộ N2 này đã xuống cấp, mặt đường hư hỏng, nhiều đoạn bong tróc lồi lõm… các phương tiện giao thông mỗi khi di chuyển qua đoạn đường bị hư hỏng phải giảm tốc độ và tránh né chướng ngại vật.

Mặt khác, tuyến đường này chỉ có 2 làn xe, không đáp ứng nhu cầu giao thông, thường xuyên bị ùn tắc và tai nạn giao thông. Đặc biệt, vào các ngày lễ, tết, khi mật độ phương tiện lưu thông dày đặc, tuyến đường này bị kẹt xe và xảy ra va chạm giao thông.

Đơn cử vào cuối tháng 1, trên tuyến Quốc lộ N2 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong. Trước đó, vào giữa tháng 12-2024, cũng trên Quốc lộ N2 xảy ra va chạm giao thông khiến 2 người tử vong…

Còn tuyến Quốc lộ N1 có chiều dài 235km là tuyến đường nằm trên trục Đông – Tây của tỉnh Long An, có vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo đảm an ninh, quốc phòng, nằm trong hành lang biên giới từ Long An đến Kiên Giang, phát triển kinh tế cửa khẩu gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh theo Quy hoạch vùng ĐBSCL đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 287/QĐ-TTg, ngày 28-2-2022.

Theo ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, hiện nay, Quốc lộ N1 mới chỉ có đoạn từ Châu Đốc - Hà Tiên được đầu tư theo quy hoạch (2-4 làn xe). Các đoạn tuyến còn lại, trong đó, có đoạn qua tỉnh Long An dài khoảng 100km khai thác gián đoạn trên cơ sở tận dụng các tuyến đường địa phương với quy mô nhỏ hẹp, không đáp ứng các yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Riêng tuyến Quốc lộ 62 dài khoảng 76km đã được đưa vào sử dụng hơn 25 năm, đến nay đã xuống cấp trầm trọng. Dù cử tri cũng đã có kiến nghị nâng cấp cải tạo trong suốt nhiều năm liền, nhưng đến nay chưa được thực hiện.

Đây là tuyến huyết mạch kết nối Quốc lộ 1 từ trung tâm TP Tân An đến Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (Long An), tiếp giáp khu vực biên giới Campuchia. Đồng thời, toàn bộ các hoạt động kinh tế - xã hội của vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Long An đều phụ thuộc trục giao thông quốc lộ 62. Tuyến đường này còn góp phần giảm tải áp lực giao thông cho tuyến Quốc lộ 1 của các tỉnh miền Tây về TPHCM.

Bên cạnh đó, trên tuyến Quốc lộ 62 có đoạn chồng lấn với Quốc lộ N2, kéo dài từ địa bàn huyện Thạnh Hóa - Tân Thạnh (Long An) hơn 10km nên tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra thường xuyên, nhất là dịp lễ, tết có đông người về các tỉnh miền Tây.

UBND tỉnh Long An kiến nghị Bộ Xây dựng bố trí kinh phí để sửa chữa các đoạn hư hỏng trước mắt, và về lâu dài, kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng xem xét bố trí vốn đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến quốc lộ nói trên đạt quy mô 6 làn xe trong giai đoạn 2026-2030 nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông.

NGỌC PHÚC