Đường Đồng Khởi (TPHCM) là 1 trong 13 đường có mặt bằng bán lẻ đắt đỏ nhất thế giới

Theo đó, Đại lộ số 5 của New York (Mỹ) vẫn giữ được vị trí hàng đầu là điểm đến bán lẻ đắt đỏ nhất thế giới, mặc dù ghi nhận mức tăng trưởng giá thuê không đổi so với cùng kỳ năm trước.

Via Montenapoleone của Milan (Italia) nhảy lên vị trí thứ hai, vượt qua Tsim Sha Tsui của Hồng Kông (Trung Quốc), tụt xuống thứ ba. Phố New Bond ở London (Anh) và Avenues des Champs-Élysées ở Paris (Pháp) lần lượt giữ vị trí thứ 4 và thứ 5.

Động lực lớn nhất là Phố Istiklal ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), tăng từ vị trí thứ 31 lên thứ 20 do lạm phát khiến giá thuê tăng hơn gấp đôi trong năm qua và làm cho Suria KLCC của Kuala Lumpur (Malaysia) bị loại khỏi top 20. Đáng chú ý, đường Đồng Khởi của TPHCM cũng tăng 1 bậc lên hạng 13.

Báo cáo tập trung vào giá thuê trung bình tại các vị trí bán lẻ trong khu vực đô thị đẳng cấp nhất trên toàn thế giới, trong đó, nhiều trường hợp là các cửa hàng bán đồ xa xỉ.

Báo cáo Đại lộ bán lẻ thế giới năm 2023 mới phát hành của Cushman & Wakefield cho biết giá thuê mặt bằng trên đường Đồng Khởi, TPHCM đạt 390USD mỗi feet vuông một năm (tương đương 350USD mỗi m² một tháng).

Con số này tăng 17% so với cùng kỳ và tăng 40% so với trước dịch bệnh Covid-19, đưa đường Đồng Khởi tăng một bậc lên hạng 13 so với năm ngoái. Giá thuê mặt bằng đường Đồng Khởi cao hơn cả các tuyến đường đắt nhất tại Amsterdam (Hà Lan) hay Bangkok (Thái Lan)...

Đường Đồng Khởi là một trong những trục đường chính nằm ở trung tâm TPHCM. Tuyến đường này có vị trí sát với phố đi bộ Nguyễn Huệ, trụ sở HĐND và UBND TPHCM, Nhà hát Thành phố.

Đường Đồng Khởi là một trong những tuyến đường huyết mạch của trung tâm TPHCM. Đoạn đường này là tâm điểm với những hoạt động văn hóa đặc sắc vào các dịp lễ hội, là nơi người dân thành phố tìm đến vào mùa lễ tết, Giáng sinh.

Trên đường Đồng Khởi còn có mặt các thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới như Gucci, Louis Vuitton...

Theo Cushman & Wakefield, giá thuê mặt bằng trên đường Đồng Khởi, TPHCM đắt thứ 13 thế giới; còn phố Tràng Tiền, Hà Nội xếp thứ 17 khu vực.

Nhiều khách sạn cực kỳ sang trọng toạ lạc trên tuyến đường chỉ dài gần 1km này.