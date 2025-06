TPHCM sẽ đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, đưa toàn bộ thủ tục hành chính lên môi trường số

Đây là nội dung trong kế hoạch số 4354/KH-UBND nhằm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hành động số 459-KH/TU của Thành ủy TPHCM về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

TPHCM sẽ đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến

Mục tiêu chung của kế hoạch là nâng cao năng lực nội sinh, sức cạnh tranh của kinh tế TPHCM thông qua đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng trong các lĩnh vực chủ lực.

Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, gắn kết giữa trung tâm nghiên cứu, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, đồng thời khơi dậy tinh thần sáng tạo và thu hút nguồn lực chất lượng cao.

Thành phố sẽ tái cấu trúc, xây dựng hạ tầng số thống nhất, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, góp phần nâng cao chất lượng sống và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy tiềm lực sáng tạo toàn xã hội, đẩy mạnh liên kết vùng và hội nhập quốc tế về khoa học, công nghệ.

UBND TPHCM đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, cụ thể:

Thứ nhất, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, TPHCM sẽ kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. Ban hành kế hoạch, các văn bản hướng dẫn, phân công rõ ràng nhiệm vụ, thời gian, sản phẩm cho từng sở, ngành, địa phương; tích hợp các nội dung của Nghị quyết số 57 vào chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội toàn Thành phố. Hội đồng tư vấn KH-CN cấp thành phố cũng sẽ được thành lập với sự tham gia của chuyên gia trong và ngoài nước.

Thứ hai, UBND TPHCM xác định phải nâng cao nhận thức, tạo đột phá trong tư duy và quyết tâm chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo đó, sẽ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 57-NQ/TW sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề cốt lõi của Nghị quyết, gắn với thực tiễn TPHCM. Đồng thời, TPHCM đẩy mạnh truyền thông về chuyển đổi số trên báo chí, mạng xã hội, mở chuyên trang tuyên truyền và phát động phong trào “học tập số”. Ban hành quy tắc ứng xử trên môi trường số cho cán bộ, công chức, viên chức; đưa nội dung “đạo đức số” và “kỹ năng số” vào chương trình giáo dục phổ thông; phát động phong trào xây dựng “văn hóa số”.

Thứ ba, TPHCM đặt ra yêu cầu cấp thiết phải hoàn thiện thể chế, xóa bỏ các rào cản phát triển, từ đó đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh. Trong đó, Thành phố chủ động rà soát, kiến nghị sửa đổi các quy định về đất đai, đầu tư, sở hữu trí tuệ, thuế, tín dụng… để khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân sử dụng dịch vụ số. Xây dựng quy hoạch, chiến lược và các chính sách đặc thù về đầu tư cho đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo...

Cùng lúc, TPHCM sẽ sẵn sàng thử nghiệm công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới “sandbox”, hỗ trợ doanh nghiệp thử nghiệm công nghệ mới, tạo cơ chế miễn trừ có kiểm soát. Thành phố sẽ ưu tiên bố trí ngân sách cho nhiệm vụ KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trọng điểm, song song với xã hội hóa, thu hút đầu tư tư nhân, phát triển mô hình PPP cho hạ tầng số, trung tâm nghiên cứu. Ngoài ra, TP cũng đơn giản hóa mạnh mẽ thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, viện, trường đặc biệt là doanh nghiệp công nghệ tiếp cận đất đai, vốn, nhân lực…

Thứ tư, tập trung xây dựng chiến lược phát triển hạ tầng số, các nền tảng và dịch vụ số. Đầu tư hạ tầng số đồng bộ, hiện đại, an toàn đến năm 2045; phủ sóng băng thông rộng đến vùng sâu vùng xa; ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, dữ liệu mở. Hệ thống điều hành thông minh, ứng dụng các công cụ phân tích dữ liệu (AI, Big Data)… sẽ hỗ trợ quản lý, điều hành.

Cùng với đó, TPHCM sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận giải pháp số, triển khai thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu số, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, khuyến khích tham gia chuỗi cung ứng số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số, xây dựng mô hình chợ trực tuyến, triển khai phong trào “bình dân học vụ số”. Ngoài ra, TP ứng dụng công nghệ trong giám sát môi trường, nông nghiệp thông minh, thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo, và khuyến khích xã hội hóa hạ tầng số thông qua hợp tác công – tư.

Thứ năm, xây dựng chiến lược phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong 10 năm tới. TP hình thành trung tâm nghiên cứu, phát triển, vườn ươm công nghệ trong các trường đại học, kết nối với doanh nghiệp. Khuyến khích mạnh mẽ khởi nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ thủ tục pháp lý, tư vấn, kết nối quỹ đầu tư, nhà đầu tư thiên thần. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong khu vực công thông qua văn hóa đổi mới, đơn giản hóa thủ tục nội bộ và hợp tác với startup.

Thứ sáu, xác lập chiến lược 5 năm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, với tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, ưu tiên đào tạo chuyên sâu đội ngũ cán bộ KH-CN, kỹ sư công nghệ thông tin, nhân lực ngành vi mạch, bán dẫn, công nghệ cao. Thành phố tổ chức chương trình khuyến khích tài năng, bồi dưỡng kỹ năng số, sáng tạo, STEAM; tăng cường hợp tác quốc tế, tổ chức các lớp tập huấn định kỳ, tích hợp nội dung chuyển đổi số trong đào tạo chính quy. TP cũng xác định rõ nhu cầu nhân lực, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên biệt về nhân lực KH-CN, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Thứ bảy, xây dựng chiến lược chuyển đổi số kinh tế số cấp Thành phố. Nội dung trọng tâm là phát triển nền tảng số dùng chung, tích hợp cơ sở dữ liệu dân cư, đất đai, doanh nghiệp; triển khai Trung tâm điều hành thông minh; phát triển thanh toán số, kinh tế số, xã hội số; số hóa toàn diện quy trình xử lý công việc, thủ tục hành chính. Ngoài ra, TPHCM hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu số, kết nối với thị trường toàn cầu; thu hút startup, đặt hàng doanh nghiệp công nghệ thực hiện nhiệm vụ trọng điểm.

Thứ tám, bảo đảm an ninh mạng và chủ quyền số. Các quy định về an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân được thực hiện nghiêm túc. Thành lập hoặc nâng cấp Trung tâm Giám sát an ninh mạng, xây dựng đội ngũ ứng cứu sự cố, ban hành quy chế bảo mật, tăng năng lực cảnh báo sớm. Cùng với đó là thúc đẩy nghiên cứu, phát triển sản phẩm an toàn thông tin “Make in Vietnam”.

Thứ chín, tăng cường hợp tác quốc tế về KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Trong đó, đẩy mạnh liên kết vùng, học tập mô hình hiệu quả tại địa phương khác, tổ chức diễn đàn, hội thảo trong và ngoài nước, thúc đẩy chuyển giao công nghệ. Xúc tiến đầu tư từ các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới, tham gia các hội chợ, triển lãm, thúc đẩy các sáng kiến hợp tác quốc tế và thu hút chuyên gia quốc tế về làm việc.

Cuối cùng, TPHCM đẩy mạnh công tác giám sát, đánh giá và tuyên truyền. Các cấp ủy, chính quyền sẽ tăng cường kiểm tra tiến độ triển khai kế hoạch; xây dựng cơ chế giám sát định kỳ, công khai minh bạch thông tin về các chương trình, hỗ trợ, tài chính; tổ chức sơ kết, tổng kết, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn.

KIM THỨC