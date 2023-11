EU sẽ gửi viện trợ cho Dải Gaza bằng đường biển

Động thái này diễn ra khi Israel đồng ý tạm dừng các hoạt động quân sự ở các khu vực phía Bắc Dải Gaza trong 4 giờ mỗi ngày, để người dân có thể rời vùng chiến sự và giúp chuyển hàng viện trợ nhân đạo vào khu vực.

Theo Sáng kiến Amalthea của CH Cyprus, do chỉ cách khu vực xung đột khoảng 400km, Cyprus là quốc gia EU gần Gaza nhất và có thể trở thành vùng đệm chuyến hàng đến Gaza bằng đường biển. Hàng viện trợ sẽ được thu gom, kiểm tra và lưu trữ tại Cyprus, sau đó được gửi đến Gaza trên các tàu do một ủy ban hỗn hợp, bao gồm cả Israel, kiểm tra hàng ngày. Các tàu này sẽ được tàu chiến hộ tống đến một địa điểm được chỉ định trên bờ biển Gaza, từ đó tàu hàng sẽ được đưa đến khu vực trung lập, an toàn.

Viện trợ nhân đạo thực hiện tại một trung tâm hoạt động có trụ sở tại thành phố Larnaca phía Nam Cyprus, nơi có cảng và sân bay, và đã có sẵn một trung tâm điều phối đang hoạt động, với sự tham gia của 33 quốc gia. Phía Israel cho biết mọi giải pháp đều phải phối hợp chặt chẽ với nước này, và hàng hóa cứu trợ chỉ được bao gồm nước, thực phẩm, thuốc men mà không có nhiên liệu.

Ủy ban Cứu hộ quốc tế (IRC) cảnh báo gần 1,5 triệu dân thường Palestine phải di dời do cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza đang đối mặt với hệ thống y tế có dấu hiệu sắp sụp đổ và hầu như không được tiếp cận với nước sạch. Chính phủ Pháp đang đề nghị mở rộng hành lang để sơ tán những người bị thương nặng từ Gaza lên các tàu bệnh viện nổi ở Địa Trung Hải. Israel cũng thảo luận về ý tưởng bệnh viện nổi vì năng lực của các bệnh viện ở Gaza còn hạn chế.