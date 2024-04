Ford Everest Platinum - Phiên bản cao cấp nhất dòng Everest: Chính thức ra mắt tại Việt Nam, nâng tầm vị thế phân khúc SUV

Ford Việt Nam vừa chính thức giới thiệu phiên bản cao cấp nhất Ford Everest Platinum với những nâng cấp về tính năng và thiết kế, xác lập tiêu chuẩn mới về độ an toàn, tiện nghi và khả năng vận hành vượt trội, khẳng định vị thế của Ford Everest trong phân khúc SUV.

Ford Everest Platinum là chiếc xe thể thao với vẻ ngoài sang trọng, vận hành mạnh mẽ, được trang bị đầy đủ những tính năng an toàn và công nghệ cao cấp nhất. Phiên bản Platinum được thiết kế hoàn hảo cho công việc, gia đình và đam mê, đem lại sự phấn khích cho khách hàng trong những chuyến phiêu lưu.

Thiết kế cao cấp, tiện nghi hàng đầu trong “gia đình” Everest

So với phiên bản Titanium, Ford Everest Platinum thay đổi toàn diện về cả ngoại hình và nội thất bên trong. Dễ dàng nhận biết là cụm lưới tản nhiệt sở hữu thiết kế mới với các mắt lưới mạ chrome cao cấp cùng dòng chữ Platinum chính giữa nắp ca-pô. Bộ mâm hợp kim 20 inch - trang bị lớn nhất phân khúc của Everest Platinum với thiết kế mới, nổi bật khi di chuyển. Ở phần đuôi xe, Ford Everest Platinum duy trì phong cách hiện đại và thể thao với cụm đèn hậu có đồ họa bắt mắt được kết nối với nhau bằng dải trang trí có khắc chìm tên phiên bản.

Khu vực khoang lái sở hữu nhiều thay đổi đáng kể như táp-lô họa tiết vân gỗ Maple cao cấp, loạt logo Platinum dạng 3D được đặt ở những vị trí tinh tế, ghế bọc da có hoạ tiết kim cương với phần tựa lưng có các đường chỉ nổi tạo hình quả trám kết hợp tính năng thông hơi và sưởi ấm, ghế lái điều khiển điện 10 hướng có 3 vị trí nhớ, ghế hành khách với khả năng chỉnh điện 10 hướng, hàng ghế thứ 2 được bổ sung tính năng sưởi và hàng ghế thứ 3 có thể gập điện nhằm khai thác triệt để không gian chở hàng 876L (có thể lên tới 1.796L khi gập cả hàng ghế thứ 2), hệ thống 12 loa B&O, tính năng chiếu sáng đa vùng Zone Lighting.

Bên cạnh những cải tiến, Ford Everest Platinum duy trì những trang bị tiện nghi quen thuộc như đèn pha LED Matrix, màn hình giải trí cảm ứng dạng dọc kích thước 12 inch với kết nối SYNC 4A, đồng hồ kỹ thuật số 12,4 inch, cần số điện tử, ghế có chức năng sưởi và thông gió, điều hòa tự động 2 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc điện thoại không dây.

Vận hành mạnh mẽ, an toàn tối ưu

Về sức mạnh, Ford Everest Platinum vẫn sở hữu hệ thống truyền động mạnh mẽ với động cơ diesel 2.0L Bi-Turbo kết hợp hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh sản sinh công suất tối đa 210PS tại 3.750 vòng/ phút và mô-men xoắn cực đại 500Nm tại 1.750 - 2.000 vòng/phút. Kết hợp với hệ thống kiểm soát đường địa hình với 6 chế độ lái, Ford Everest Platinum tự tin đáp ứng đầy đủ nhu cầu di chuyển trong thành phố đến những chuyến hành trình dài ngày, thậm chí với điều kiện vận hành off-road khắc nghiệt nhất.

Phiên bản Platinum có đầy đủ các tính năng thông minh hỗ trợ tối đa cho người lái: Hệ thống kiểm soát hành trình Thích ứng (ACC), Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường (LKA), Hỗ trợ Phanh Khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật (AEB) và cảnh báo điểm mù kết hợp xe cắt ngang (BLIS).

Nhằm tăng khả năng bảo vệ hành khách trong các tình huống va chạm, xe được gia cố sử dụng thép cường lực ở nhiều vị trí hơn. Phiên bản Everest mới được trang bị 7 túi khí xung quanh xe (có túi khí đầu gối người lái) và tính năng nhắc đeo dây an toàn ở tất cả các vị trí trên xe.

Tiếp nối thành công tại thị trường Việt

Năm 2023 vừa qua là một năm thành công của Ford Everest khi sở hữu doanh số dẫn đầu phân khúc SUV cỡ trung với 9.960 xe bán ra tại Việt Nam, chiếm 65% thị phần. Thành công trên không chỉ đến từ một sản phẩm độc lập mà đến từ thành quả của sự cải tiến toàn bộ dải sản phẩm toàn cầu - những cái tên làm nên vị thế của Ford tại Việt Nam như Ranger, Ranger Raptor và nay là Everest.

Tuy nhiên, thành công này không ngăn Ford Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, phát triển để ra mắt các phiên bản cao cấp hơn, tạo ra khoảng cách an toàn so với các đối thủ. Ford Everest Platinum là ví dụ điển hình cho nỗ lực duy trì sức hút tại thị trường Việt Nam của Ford khi đem đến một mẫu xe có thiết kế sang trọng, vận hành mạnh mẽ, trang bị phong phú kèm hàng loạt trang bị công nghệ hiện đại, đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách.

Dự kiến phiên bản Everest Platinum sẽ chính thức được phân phối với bốn màu sơn: nâu, trắng, đen và xám vào tuần thứ 2 của tháng 4-2024 trên nền tảng thương mại điện tử chính hãng sắp ra mắt.

NH.NG