Chương trình “Áo ấm đến trường” tiếp nhận 500 chiếc áo từ Công ty Du lịch và Sự kiện Vietmark

Ngày 17-7, tại Báo Sài Gòn Giải Phóng, Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện Vietmark (Vietmark) trao ủng hộ 100 triệu đồng (tương đương 500 chiếc áo ấm) đến chương trình “Áo ấm đến trường” do Báo Sài Gòn Giải Phóng phát động và thực hiện.

Đồng chí Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng (thứ 2 từ phải qua) tiếp nhận tài trợ cho chương trình "Áo ấm đến trường". Ảnh: VIỆT NGA

Tại sự kiện, Giám đốc Vietmark Đỗ Tuấn Anh cho biết, ngày 18-7, công ty tròn 20 năm thành lập. Dấu mốc này là dịp để Vietmark tri ân những người đồng hành và lan tỏa các giá trị tốt đẹp đến xã hội.

Bên cạnh chuyến du lịch gia đình tặng các nhân viên đã tận tâm, bền bỉ cùng công ty vượt qua nhiều thăng trầm, Vietmark chọn cách riêng để đánh dấu hành trình 20 năm trưởng thành. Đó là dành một phần kinh phí gửi trao yêu thương qua chương trình “Áo ấm đến trường” của Báo Sài Gòn Giải Phóng, góp phần chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa tinh thần sẻ chia với cộng đồng.

Nhiều năm nay, Vietmark luôn duy trì việc trích một phần lợi nhuận để thực hiện các chương trình thiện nguyện, coi đây là giá trị cốt lõi song hành cùng hoạt động kinh doanh, một phần trong hành trình phát triển bền vững.

Giám đốc Vietmark Đỗ Tuấn Anh trao ủng hộ chương trình "Áo ấm đến trường" đến Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Bùi Thị Hồng Sương. Ảnh: VIỆT NGA

Đón nhận nghĩa cử cao đẹp của doanh nghiệp, đồng chí Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, trân trọng cảm ơn tình cảm và sự đồng hành của Vietmark với các chương trình, cuộc thi do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, như cuộc thi "Tỏa sáng giá trị Việt", chương trình "Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường"...

Những chiếc áo ấm nghĩa tình này sẽ được Ban tổ chức chương trình "Áo ấm đến trường" chuyển đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa trong thời gian sớm nhất. Ảnh: VIỆT NGA

Chúc mừng công ty tròn 20 năm thành lập, đồng chí Bùi Thị Hồng Sương khẳng định, Báo Sài Gòn Giải Phóng sẽ sớm chuyển những món quà nghĩa tình này đến tận tay các em học sinh vùng sâu, vùng xa trước mùa đông.

"Mỗi chiếc áo được trao không chỉ giúp học sinh thêm ấm áp trên đường đến lớp mà còn là sự sẻ chia, động viên từ cộng đồng, tiếp thêm niềm tin để các em vững bước học tập và nuôi dưỡng những ước mơ cho tương lai", đồng chí Bùi Thị Hồng Sương nhấn mạnh.

Đồng chí Bùi Thị Hồng Sương cho biết, qua 7 tháng phát động, chương trình “Áo ấm đến trường” đã tiếp nhận và trao tặng hàng chục ngàn chiếc áo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng sâu, vùng xa, vùng chịu ảnh hưởng thiên tai trên cả nước.

VIỆT NGA