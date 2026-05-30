Bạn đọc Báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp tục hỗ trợ nam sinh mồ côi cha vì tai nạn giao thông

Ngày 30-5, đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp chính quyền địa phương trao tặng đợt 2 số tiền 11 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ em Biện Văn Bảo (17 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh), nhân vật trong bài viết “Cha mất, nam sinh lớp 12 nguy cơ nghỉ học” đăng trên Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 23-4-2026.

Em Biện Văn Bảo nhận số tiền bạn đọc Báo Sài Gòn Giải Phóng hỗ trợ đợt 2

Em Biện Văn Bảo, học sinh lớp 12, có hoàn cảnh rất khó khăn. Cha mất vì tai nạn giao thông, mẹ đã bỏ đi từ nhỏ. Hiện Bảo sống cùng ông bà nội lớn tuổi, sức khỏe yếu và cùng chăm sóc một người cháu mắc bệnh, nên việc học của Bảo nhiều lần đứng trước nguy cơ gián đoạn.

Em Biện Văn Bảo lo lắng nguy cơ phải nghỉ học sau biến cố cha mất vì tai nạn giao thông

Trước đó, ngày 18-5, em Bảo đã được bạn đọc Báo Sài Gòn Giải Phóng hỗ trợ 15 triệu đồng.

Nhận được sự hỗ trợ của bạn đọc Báo Sài Gòn Giải Phóng, Bảo và gia đình bày tỏ lòng biết ơn đến quý bạn đọc, các nhà hảo tâm đã sẻ chia, giúp em có thêm động lực tiếp tục học tập.

PHƯỚC QUÝ