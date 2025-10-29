Bạn đọc Báo SGGP tiếp tục hỗ trợ gia đình bà cháu khó khăn ở Hà Tĩnh

Ngày 29-10, đại diện Báo SGGP tại khu vực miền Trung phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hải Ninh (tỉnh Hà Tĩnh) đến thăm hỏi, động viên và trao thêm 8 triệu đồng bạn đọc gửi tặng gia đình bà Từ Thị Thà – nhân vật trong bài viết “ Hai con qua đời, cháu bị bại não, ông bà lâm bệnh ” đăng trên Báo SGGP số ra ngày 22-9-2025.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hải Ninh trao 8 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ bà Từ Thị Thà

Trước đó, trong đợt hỗ trợ đầu tiên, gia đình bà Thà đã nhận được 9 triệu đồng, nâng tổng số tiền bạn đọc Báo SGGP ủng hộ đến nay lên 17 triệu đồng.

Gia đình bà Từ Thị Thà (SN 1947, trú tổ dân phố Bắc Sơn Hải, phường Hải Ninh) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà và chồng là ông Trần Công Hàm (SN 1944) tuổi cao, bệnh tật, sức khỏe yếu, phải chống gậy mới đi lại được. Hai người con trai của ông bà đã qua đời vì bệnh nặng và tai nạn giao thông. Một người con khác bị bệnh hiểm nghèo, điều trị nhiều năm không thuyên giảm. Người con trai còn lại lập gia đình ra ở riêng, cuộc sống bấp bênh.

Hiện vợ chồng ông bà đang nuôi cháu nội là Trần Văn Quỳnh (SN 2013) bị bại não bẩm sinh, do mẹ cháu – con dâu thứ tư – phải vào miền Nam làm thuê. Công việc không ổn định, thu nhập thấp, nên chỉ gửi được một ít tiền về phụ giúp ông bà.

Tiếp nhận số tiền hỗ trợ từ bạn đọc Báo SGGP, bà Từ Thị Thà xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm và báo SGGP đã đồng hành, chia sẻ khó khăn, giúp gia đình có thêm điều kiện mua thuốc điều trị và trang trải cuộc sống.

DƯƠNG QUANG