Gia Lai: Trao 28,5 triệu đồng hỗ trợ học sinh mắc bệnh vảy cá

Ngày 16-4, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) tổ chức thăm hỏi, trao 28,5 triệu đồng hỗ trợ em Nay Dam Krin (thôn Chrôh Pơnan, xã Ia Hiao).

Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao trao tiền hỗ trợ của bạn đọc cho em Nay Dam Krin

Em Nay Dam Krin học lớp 6, Trường THCS Nguyễn Du, bị mắc bệnh vảy cá bẩm sinh. Trên cơ thể, nhiều vùng da thường xuyên bong tróc, rỉ máu, khiến em luôn đau nhức, khó chịu. Suốt 13 năm qua, gia đình đã đưa em đi điều trị ở nhiều nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, sinh hoạt và việc hòa nhập với bạn bè.

Bà Võ Hoàng Lan, Chủ tịch UBND xã Ia Hiao trao số tiền người dân ủng hộ

Để giúp em có điều kiện chữa bệnh, ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao đã kết nối thông tin hoàn cảnh của em đến Báo Sài Gòn Giải Phóng với mong muốn bạn đọc hỗ trợ. Sau khi bài báo được đăng tải, địa phương tiếp tục sử dụng nội dung bài viết để phát động ủng hộ trên nền tảng trang Facebook “Ia Hiao ngày mới”, thu hút hàng trăm cá nhân chung tay.

Từ thông tin trên Báo Sài Gòn Giải Phóng, gia đình em Nay Dam Krin đã tiếp nhận số tiền 28,5 triệu đồng từ nhiều nguồn hỗ trợ

Qua vận động, tổng số tiền quyên góp được 28,5 triệu đồng. Trong đó, bạn đọc Báo Sài Gòn Giải Phóng hỗ trợ 7 triệu đồng, phần còn lại do người dân đóng góp thông qua kênh vận động của địa phương.

Tại buổi trao hỗ trợ, bà Võ Hoàng Lan, Chủ tịch UBND xã Ia Hiao thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến Báo Sài Gòn Giải Phóng, bạn đọc và người dân đã chung tay giúp đỡ. Số tiền hỗ trợ sẽ giúp gia đình có thêm kinh phí điều trị cho em. Thời gian tới, địa phương tiếp tục kêu gọi nguồn lực, kết nối các cơ sở y tế có chuyên môn để gia đình đưa em đi thăm khám, điều trị.

Tin liên quan
HỮU PHÚC

