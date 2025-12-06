Tiểu đoàn DK1 – Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tặng nhà đồng đội

Ngày 6-12, tại ấp Thị Cầu, xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai, Tiểu đoàn DK1 – Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân đã tiến hành bàn giao hỗ trợ “Nhà đồng đội” cho gia đình Trung tá Cao Đức Cảnh, quân nhân đang công tác tại Nhà giàn DK1/17.

Sau hơn 1 tháng sửa chữa, căn nhà của vợ chồng Trung tá Cao Đức Cảnh và chị Lưu Thị Quyên đã khang trang, to đẹp hơn. Không giấu nổi niềm vui sướng và xúc động, chị Lưu Thị Quyên chia sẻ: “Căn nhà là niềm mơ ước bấy lâu nay của vợ chồng tôi, qua thời gian dài tiết kiệm dành dụm, cộng thêm sự hỗ trợ kinh phí do đơn vị vận động, chúng tôi đã hoàn thành việc sửa sang chu đáo hơn, từ nay tôi và các con đã có ngôi nhà khang trang để sinh sống, chồng tôi đi công tác trên biển cũng yên tâm hơn”.

Chị Quyên cho biết thêm: “Hiện tại chồng tôi đang thực hiện nhiệm vụ trên nhà giàn, khi tôi báo ngôi nhà đã hoàn thành, anh mừng lắm!”.

Căn nhà có diện tích hơn 80m2 , kinh phí sửa chữa từ nguồn dành dụm của vợ chồng gia đình Trung tá Cao Đức Cảnh và 80 triệu đồng được tặng từ Quỹ hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội”, do Tổng Công ty Kinh doanh và Đầu tư vốn Nhà nước tài trợ.

Dịp này, Vùng 2 Hải quân và Tiểu đoàn DK1 đã trao tặng gia đình Trung tá Cao Đức Cảnh nhiều phần quà thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi những sự kiện của Tiểu đoàn nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Tiểu đoàn đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT thời kỳ đổi mới lần thứ hai.

TRỊNH HÂN