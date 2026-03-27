Công ty TNHH Yến sào Khánh Hòa trao tặng 1.000 áo ấm cho Chương trình “Áo ấm đến trường”

Ngày 27-3, tại Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa - chi nhánh TPHCM, đại diện doanh nghiệp đã trao bảng tượng trưng tặng 1.000 chiếc áo khoác, trị giá 250 triệu đồng, ủng hộ chương trình “Áo ấm đến trường” do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức.

Ông Huỳnh Đức Trọng, Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa - chi nhánh TPHCM trao bảng tượng trưng tặng 1.000 áo ấm cho Chương trình "Áo ấm đến trường" của Báo SGGP.

Tại sự kiện, ông Huỳnh Đức Trọng, Giám đốc chi nhánh TPHCM của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa, nhấn mạnh, các hoạt động hướng về cộng đồng luôn là một trong những mục tiêu trọng tâm của doanh nghiệp.

Toàn thể cán bộ, nhân viên công ty đã duy trì việc đóng góp định kỳ hàng tháng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội, như xây nhà tình thương, hỗ trợ người nghèo.

Ông Huỳnh Đức Trọng đánh giá cao ý nghĩa nhân văn, thiết thực của chương trình "Áo ấm đến trường" do Báo SGGP tổ chức.

Ông cho biết, việc đồng hành cùng chương trình không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, mà còn là mong muốn góp phần mang lại điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng khó khăn, đặc biệt ở những địa bàn chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Qua đó, doanh nghiệp kỳ vọng tiếp tục phối hợp với Báo SGGP triển khai thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe cộng đồng, nhất là nâng cao sức khỏe cho học sinh.

Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Bùi Thị Hồng Sương tiếp nhận bảng trao 1.000 áo ấm từ Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa tặng Chương trình "Áo ấm đến trường". Ảnh: VIỆT NGA

Tiếp nhận bảng trao quà, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương chia sẻ, Chương trình “Áo ấm đến trường” là một hoạt động thuộc chương trình “Thắp sáng niềm tin – Vượt khó đến trường” mà báo thực hiện từ đầu năm 2023 đến nay.

Theo đó, Chương trình “Áo ấm đến trường” chính thức được phát động tại Lễ trao giải Quả Bóng vàng năm 2025 do Báo SGGP tổ chức vào tháng 12- 2025.

"Mục tiêu của chương trình là trao tặng 1 triệu áo ấm cùng học bổng và quà cho học sinh tiểu học, THCS tại các vùng sâu, vùng xa, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Những phần quà thiết thực không chỉ giúp các em có thêm điều kiện chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, mà còn tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường", Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương thông tin.

Theo Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương, từ cuối năm 2025 đến nay, chương trình đã trao tặng gần 10.000 chiếc áo ấm đến học sinh nghèo tại nhiều vùng khó khăn trên cả nước, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội trong cộng đồng.

Báo SGGP tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đồng hành bằng hiện vật hoặc kinh phí, nhằm mở rộng quy mô, mang hơi ấm đến nhiều học sinh hơn nữa, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục bền vững. Báo mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn đọc, các đơn vị, nhà tài trợ cho chương trình “Áo ấm đến trường”.

Đại điện b áoSGGP và Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa làm việc tại Chi nhánh TPHCM của công ty. Ảnh: VIỆT NGA

Thay mặt Ban Biên tập Báo SGGP, Phó Tổng Biên tập Bùi Thị Hồng Sương gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo và tập thể cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa đã luôn đồng hành cùng các chương trình xã hội của báo, đồng thời cam kết các phần quà sẽ được trao tận tay, đúng đối tượng thụ hưởng.

VIỆT NGA